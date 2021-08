To personer skutt på T-banevogn i Oslo – mann i 30-årene pågrepet

SKØYENÅSEN (VG) To yngre menn er skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum.

Begge de to mennene skal være hardt skadet.

Oslo-politiet opplyser til VG like før klokken 22 at de har pågrepet en mann i 30-årene i forbindelse med skytingen. De jobber fortsatt med å avklare om det er flere gjerningspersoner.

– Vi har akkurat tatt kontroll på en mann. Ut fra opplysningene vi har til nå tyder det på at dette er gjerningsmannen. Vi mener at vi har rett mann og at han kan settes i forbindelse med skyteepisoden, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Da VG snakker med operasjonsleder Rune Hekkelstrand 00.34 sier han at det er ingenting som foreløpig tyder på at partene kjenner hverandre fra før.

– Vi har snakket med svært mange vitner som så hendelsen, og det som skjedde etterpå. Det er mye info og vi jobber med å sette sammen dette. Foreløpig er det altså ingen indikasjon på at partene kjenner hverandre, men vi har ikke slått det fast, sier han.

Foto: TORE KRISTIANSEN

– Svært uoversiktlig situasjon

Politiet fikk melding klokken 20.15 søndag kveld om at det var avfyrt skudd ved T-banestasjonen på Skøyenåsen.

– Der fant vi én person som var skutt og kort tid etter det funnet en person til. Det er to fornærmede i saken, sa operasjonsleder Sven Christian Lie til VG.

– Situasjonen er svært uoversiktlig, sa han.

Skytingen skjedde ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen inne på T-banevognen ved Skøyenåsen stasjon.

Store styrker fra politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til stedet.

Operasjonslederen bekrefter overfor VG at de fornærmede er to yngre menn. De to er fraktet til sykehus for behandling.

BEVÆPNET: Politiet bevæpnet seg da de rykket ut til meldinger om skyting i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Innsatsleder Thomas Broberg beskriver skyteepisoden som en meget dramatisk situasjon.

– Da vi kom på åstedet finner vi to personer som er hardt skadd. Disse ble så tatt hånd om, og vi iverksatte omfattende søk.

Gjerningsmann pågrepet

– For en kort stund siden har politiet pågrepet en mann som vi setter i forbindelse med hendelsen, sier innsatsleder Thomas Broberg.

Pågripelsen skjedde på bakgrunn av vitnebeskrivelser fra åstedet.

To menn er kjørt til sykehus med omfattende skader, ifølge Broberg.

Innsatsleder vil ikke kommentere om gjerningsmannen er en kjenning av politiet.

Politiet sitter på noe informasjon om foranledningen til skyteepisoden, men vil ikke gå ut med det av hensyn til den pågående etterforskningen.

– Politiets vurdering er at det er trygt i området her nå, sier Broberg.

Vitne til skytehendelsen

En av beboerne i blokken ved siden av Skøyenåsen T-banestasjon fikk med seg hendelsen fra balkongen sin.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen. Og et stort oppbud av politi og ambulanse. I tillegg ser jeg at spesialstyrkene løper rundt her tungt bevæpnet, sier vitnet til VG.

Han gikk først ut på balkongen da han hørte larmen fra utrykningsbilene. Da han var inne i egen leilighet hørte han ikke noe smell fra skyteepisoden.

– Vi har små barn, og de er redde. De skjønner ikke hva som har skjedd og hvorfor politiet har vært her. Det er overhodet ikke kjekt når man opplever en skyteepisode i sitt eget nabolag, sier vitnet.

Et annet vitne til hendelsen så det hele fra balkongen.

– Når T-banen stoppet hørte vi to skudd. Vi gikk ut på balkongen, T-banen hadde stoppet helt og søsteren min så en mann som løp. Det var helt stille til politiet kom, da var det plutselig politi over alt.

–Det var en mann som ble skutt, vi hørte skrik.

– Hvordan opplevde dere det som skjedde?

– Dette er et veldig rolig sted, så det var skummelt.

Hun forteller at hun og søsteren bor slik til at de ser T-banestasjonen fra balkongen. De skal ha sett en av de to skadede bli skutt.

– De på T-banestasjonen løp og noen samlet seg rundt for å se hva som skjedde.

Ønsker kontakt med vitner

I en oppdatering klokken 21.35 søndag kveld opplyste operasjonsleder Sven Christian Lie at politiet er på stedet med betydelige ressurser.

– Vi bruker både hundepatruljer, vanlige patruljer og helikopter. Åstedet vi jobber ut fra er Skøyenåsen T-banestasjon.

– Er det fare for publikum?

– Nei, men vi kjenner dog ikke det bakenforliggende her. Men ut fra de opplysningene vi har til nå kan vi ikke si at det er fare for publikum generelt sett.

Politiet oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom noen har sett eller hørt noe som de tror har relevans for saken.

– Det er bedre enn å vente å se at folk tar kontakt med oss så vi kan vurdere alle opplysningene vi får inn, understreker Lie.

Politiet opplyste tidligere i kveld at en av de to skadede var lettere skadet. Rundt 22.50 endret de til at begge er alvorlig skadet. Saken er derfor oppdatert med dette.