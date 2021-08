forrige

STORE STYRKER: Alle nødetatene har rykket ut med store styrker til T-banestasjonen, som ligger like utenfor Oslo sentrum. Foto: TORE KRISTIANSEN

To personer skutt på T-banestasjon i Oslo

SKØYENÅSEN (VG) To personer er skutt inne på Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En person skal være alvorlig skadet, mens den andre personen skal være lettere skadet.

– Vi fikk melding klokken 20.15 at det ble skutt inne på Skøyenåsen T-bane. Der fant vi én person som var skutt og kort tid etter det funnet en person til. Det er to fornærmede i saken, sier operasjonsleder Sven Christian Lie.

– Situasjonen er svært uoversiktlig, sier han.

Meldingen ble lagt ut klokken 20.29 søndag kveld. Store styrker fra politi, brannvesen og ambulanse har rykket ut til stedet.

BEVÆPNET: Politiet bevæpnet seg da de rykket ut til meldinger om skyting i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

En av beboerne i blokken ved siden av Skøyenåsen T-banestasjon fikk med seg hendelsen fra sin balkong.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen. Og et stort oppbud av politi og ambulanse. I tillegg ser jeg at spesialstyrkene løper rundt her tungt bevæpnet, sier vitnet til VG.

Han gikk først ut på balkongen da han hørte larmen fra utrykningsbilene. Da han var inne i egen leilighet hørte han ikke noe smell fra skyteepisoden.

– Vi har små barn, og de er redde. De skjønner ikke hva som har skjedd og hvorfor politiet har vært her. Det er overhodet ikke kjekt når man opplever en skyteepisode i sitt eget nabolag, sier vitnet.

Vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, Lars Lindal, sier til VG at de er på stedet for å bistå.

– Vi er på stedet med en god del ressurser. Det har vært noe skyting, men jeg kan ikke gi noen flere detaljer akkurat nå. Vi fikk melding om situasjonen klokken 20.16, sier Lindal til VG klokken 20.32.