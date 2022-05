TEGNER: Trygve Slagsvold Vedum forsvarer kuttene i elbil-fordelene i revidert nasjonalbudsjett.

Slik forsvarer Vedum elbil-kuttet: − Misforstått klimakamp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at folk må betale moms hvis de vil kjøpe seg luksusbiler. Han mener at det finnes mer enn nok gode elbiler under 500.000 kroner til norske familier.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler i revidert nasjonalbudsjett. I stedet vil elbiler som koster inntil 500.000 kroner, få et beløp tilsvarende momsen i tilskudd.

For biler som koster mer enn en halv million kroner vil det bli støtte tilsvarende momsen inntil 500.000 kroner – og 25 prosent moms på resten.

– Det har blitt så veldig mange gode elbiler du kan få fra 500.000 kroner og nedover. Du kan få en solid og god elbil for det, sier Vedum til VG.

En av de mest kjøpte elbilene i fjor, Tesla Y, koster nesten 550.000 kroner. Nå vil prislappen stige med over 12.000 kroner etter årsskiftet.

– Hvis du har råd til å bruke mer enn en 500.000 kroner og kanskje kjøpe en elbil til en million, så mener jeg det er riktig at du betaler moms på det som er fra 500.000 kroner og oppover, sier han.

Les også: Så mye dyrere blir de populære elbilene

DIESELMANN: Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kjører en Volkswagen Amarok pickup. – Det er muligens ikke lov å si, men jeg synes pickuper er litt barskere enn andre biler, har han sagt til Motor.no.

– Helt håpløst

Regjeringens foretrukne budsjettpartner SV, Elbilforeningen, Zero og Venstre har alle kritisert elbil-kuttet kraftig.

– Helt håpløst, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu til VG.

– Når vi nå har målet om et utslippsfritt personbilsalg i sikte, la oss ikke snuble på målstreken, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Vedum avviser at det skader klimakampen å kutte i elbilfordelene.

– Det er ikke en klimakamp å kjøre Porsche. Det er en misforstått klimakamp. Du må virkelighetsorientere klimakampen, sier Vedum.

Vedum bruker noen som kjøper seg en el-Porsche som eksempel:

– Det blir helt snodig at hvis du skal kjøpe deg en luksusbil, så skal du ikke betale noe moms. Men hvis du kjøper deg en elsykkel, så skal du betale full moms, sier Vedum.

Han viser til at det er full moms på elsykler.

– Burde man ikke heller fjernet moms på sykkel også da, som kanskje er det mest klimavennlige alternativet?

– Da burde fjernet moms på sko også da, for så vidt. Poenget er at vi har hatt momsfritak for å få elbiler inn i markedet. Nå blir det fortsatt billig og bra, men de som kjøper dyre elbiler i luksusbilsegmentet må betale litt moms, sier Vedum før han avviser kutt i sko-momsen.

KUTTES IKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) og Trygve Slagsvold Vedum brukte disse skoene på pressekonferanse Hurdalssjøen hotell. Vedum vil ikke kutte momsen på sko for å få folk til å gå mer som klimatiltak.

Må vokte pengebingen

Regjeringen kutter 17,5 milliard kroner i sitt budsjettforslag.

– Støre varslet i forkant av budsjettkonferansen at løfter fra Hurdalsplattformen må settes på vent. Men hva er det dere egentlig har skjøvet på?

– Det viktigste valgløftet både for Ap og Sp er å gi trygghet til folk, sier Vedum.

Som finansminister er det han som må vokte pengebingen fra de andre ministrene – som jobber for å få penger til sine politikkområder.

– Jeg skal love deg det at det er mange statsråder som har kommet med sine ulike ønsker og kjempelister med hva de mener at hadde vært den rette prioriteringen. Men vi har sammen landet på at den viktigste prioriteringen er trygghet.

INGEN ARG VEDUM: Trygve Slagsvold Vedum sier at han er fornøyd med prioriteringen i årets reviderte nasjonalbudsjett: trygghet. Her med ulv av varianten utstoppet.

«Ulv, ulv»?

– Men det er det dere har prioritert. Hva er det dere ikke har prioritert, men utsatt fra Hurdalsplattformen?

– Politikk er alltid å prioritere, og nå har vi prioritert dette.

– Men hva har dere prioritert ned?

– I et samfunn er det alltid mange ulike interesser, så det blir veldig tilfeldig hvis du skal velge akkurat det eller det tiltaket som man skulle hatt nå, sier Vedum.

Til tross for Støres innstrammings-varsel allerede i mars, har regjeringen fått kritikk for å ikke levere et stramt nok revidert nasjonalbudsjett.

– Har dere ropt litt «ulv, ulv»?

– Jeg har sagt hva vi mener, at vi må kjøre et stramt opplegg, og det har vi gjort. Så er jeg selvfølgelig også fornøyd med regjeringens ulvepolitikk, men det er en annen sak.

Han sier at kuttet på 17,5 milliard kroner er større enn det regjeringer vanligvis flytter på i statsbudsjett med aktive grep.