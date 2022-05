SNART SOMMER: Du måtte være rask for å sikre deg fjorårets bær.

Dobbelt så lang sesong for norske jordbær

Før kunne du kjøpe norske jordbær kun i to korte sommermåneder. Fra i år får du tak i de søte norske langt ut i september.

Jordbærglade nordmenn får i dag kjøpt jordbær nesten året rundt.

– Men bærene er ikke norske – ingenting kan måle seg med dem, sier jordbærbonde Bjørn Ekeberg Ekeberg Myhrene AS.

Det blir det en råd med nå.

For jordbærsesongen skal dobles.

VINN-VINN: Jordbærbonde Bjørn Ekeberg har vokst opp i åkeren. For første gang kan han produsere og spise egne bær langt utpå høsten.

Norgesgruppen, Bama Gartnerhallen og et knippe jordbærbønder har gått sammen for å sikre at nordmenn får norske bær lenger.

– I fjor bestemte vi oss for å doble jordbærsesongen fra to til fire måneder. Fra slutten av mai til midten av september, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Allerede i år planlegger de å produsere 40 prosent mer norsk jordbær enn året før. 2300 tonn jordbær skal ut i butikkhyllene i løpet sommeren.

– Dette er en vinner for norsk folkehelse, smiler Ekeberg.

Selv er han annengenerasjons jordbærbonde og har hengt i åkeren i Drammen siden han var bare småungen. Nå driver han jordbærproduksjon sammen med sin sønn Even (25) i samarbeid med jordbærprodusent Myhrene i Lier.

TREDJE GENERASJON: Even Ekeberg (25) bringer arven videre, og bidrar til at nordmenn nå får norske jordbær rekordlenge.

Hans bær er ikke modne før i juni, men noen heldige nordmenn har allerede fått tak i årets første norske jordbær.

Sist uke skrev VG om rekordtidlig jordbærsesong. Jordbærbonde Geir Joa (65) på Røyneberg i Sola kommune har dyrket jordbær i 30 år, men har aldri sett maken til tidlig modning. De første 200 kurvene føy ut på 15 minutter.

Jordbærhandelen og produsentene har tatt i bruk flere grep for å kunne doble sesongen:

Økt investering i tunneler og moderne dyrkingssystemer og fokus på færre sorter vil gi en mer forutsigbar og stabil produksjon.

– Med tunneldyrking er vi mindre sårbare for nedbør og temperaturendringer og kan forlenge produksjonen, sier Ekeberg.

Han har dyrket bær i tunnel i flere år, men med det nye jordbær- initiativet vil han også forlenge sesongen fra juni til oktober.