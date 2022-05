Aktiver kart

To omkommet etter trafikkulykken på E16 på Voss

To personer er omkommet etter trafikkulykken på E16 på Voss. Seks personer var involvert i ulykken søndag formiddag.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre biler og seks personer er involvert i en trafikkulykke på E16 mellom Evanger og Voss ved Seimsvannet, melder politiet. De omtaler det som en svært alvorlig ulykke og skriver i en pressmelding at det er kritisk skadede personer.

– Det er en alvorlig trafikkulykke. Helse og flere ressurser er på stedet. Vi jobber med å frigjøre personer, noen av dem er fastklemt, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Tore Fanebust, til VG.







Klokken 12.32 bekrefter politiet at to personer har omkommet i ulykken.

Det er fire skadede personer som er tatt til Voss sykehus med ambulanse. Skadeomfanget på disse personene er uvisst. Den ene av disse personene er flydd videre med luftambulanse til Haukeland sykehus.

Det var Bergensavisen som omtalte dødsfallene først.

Fanebust sier at det er snakk om en front mot front-ulykke. Vaktkommandøren sa først til VG at det er 80-sone på stedet. Søndag ettermiddag melder politiet at det er 70-sone på stedet for ulykken.

– Det er store materielle skader. Politiet driver med åstedsundersøkelser på stedet, og det holdes på med opprydningsarbeid, sier Fanebust.

Han vet ikke hvor mange som ble frigjort etter å ha vært fastklemt, eller hvor mange personer det var i hver bil. Luftambulanse ble sendt til stedet.

Veien er stengt. Vegtrafikksentralen Vest melder at stengingen vil bli langvarig. Omkjøring er via fylkesvei 79 og 49.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 09.59. Årsaken til ulykken er ikke kjent.