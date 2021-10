DEBUT: Eigil Knutsens første offentlige utspill som nyvalgt leder i Stortingets finanskomité, er å gå i strupen på Frp-leder Sylvi Listhaug.

Ap: Listhaugs krisepakke koster 30 milliarder

Ap har regnet på krisepakken Frp vil gi til folk for å bøte på rekordhøye strømpriser og andre økte kostnader. – Frp-leder Listhaug holder folk for narr, sier ny leder i Stortingets finanskomité, Eigil Knutsen (Ap).

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Onsdag krevde Frp-leder Sylvi Listhaug at den nye regjeringen, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet før jul, legger frem en krisepakke for å motvirke utgiftssjokket som nordmenn rammes av:

Rekordhøye strømpriser.

Høye bensinpriser.

Høyere matvarepriser.

– Vi har regnet på hva hennes krav koster, sier Knutsen.

Slik ser det ut:

Avvikle elavgiften, og gi momsfritak på strøm.

Ap-beregning: Avvikle elavgiften – 11,6 milliarder kroner årlig. Momsfritak i størrelsesorden 5–10 milliarder kroner årlig avhengig av strømpris og forbruk.

Redusere bensin- og dieselavgiftene med tre kroner literen ved å redusere veibruksavgiften.

Ap-beregning: I størrelsesorden 8–10 milliarder kroner årlig.

Lavere matmoms.

– Totalt useriøst

Ap-beregning: Listhaug foreslår ikke en konkret sats, men ønsker at regjeringen skal utrede å senke momsen, som i dag er på 15 prosent på mat. Kostnad 1,5 milliarder kroner per prosentpoeng reduksjon.

les også Bensin og diesel kan bli 41 og 47 øre dyrere

– Samlet gir det grovt regnet en økt kostnad på rundt 30 milliarder kroner. Det er totalt useriøst å slenge ut, uten å peke på noen inndekning, sier Knutsen og legger til:

– Listhaug holder folk for narr. Hun har ført en politikk i åtte år som har økt forskjellene mellom folk, på en kirurgisk måte, i skattepolitikken og i velferdspolitikken. Hun har prioritert å senke skattene for de med høye formuer.

– Det er slik at de økningene hun peker på har kommet i høst?

– Vi må se på hva en regjering gjør i praktisk politikk. Vår regjering skal redusere forskjellene mellom folk og gi lavere skatteregning til folk med lave og vanlige inntekter.

les også Listhaug: – Ikke et budsjett for vanlige folk

– Hva vil dere gjøre for å hjelpe folk med de økende utgiftene?

– Vi tar de høye strømprisene på høyeste alvor. Det er flere grep vi vil gjøre for å lette situasjonen for folk med lave og vanlige inntekter. Det vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet for neste år, som vi nå skal behandle.

MØTE LØRDAG: Eigil Knutsen sier de kommer med sine tiltak raskt. Den nye regjeringen skal ha budsjettkonferanse lørdag.

Han sier at Ap og Sp har «en klar intensjon om å ta ned kostnadene for vanlige folk og det skal vi gjøre raskt».

– I motsetning til Listhaug og Frp: Hun har gjennom 16 budsjettforlik de siste åtte årene, sørget for at vanlige folk har fått økte utgifter. Så kommer hun nå – når de borgerlige har mistet makten – med totalt urealistiske krav. Det er å kaste blår i øynene på folk, sier han.

Listhaug: Småpenger

Listhaug forsvarer seg.

– Det har vært uproblematisk å bevilge hundrevis av milliarder i krisestøtte til næringslivet og til å forbedre vilkårene for personer som mistet jobben. Men når det er vanlige folk som sliter, da blir det fremstilt som helt uansvarlig å kutte i inntekter til staten på 30 milliarder kroner.

FORSVARER SEG: Sylvi Listhaug sier folk kan vente seg smuler fra den nye regjeringen.

Hun sier at Staten håver inn milliarder av kroner på avgifter og moms.

– Dette er også småpenger sammenlignet med de enorme beløpene staten nå håver inn på økte olje- og gasspriser. Dette handler ikke om å bruke penger, det handler om å ta inn mindre fra vanlige folks lommebøker slik at flere kan greie seg selv uten å måtte be om almisser fra det offentlige.

les også Listhaug i strupen på Høyre: – Høres nesten ut som MDG

Hun sier hun har liten tro på regnestykket til Ap og at deres signaler ikke vil hjelpe vanlige folks lommebøker.

– Men med disse signalene er jeg redd at vanlige folk kan vente seg smuler. Med vårt forslag vil familier, minstepensjonister og alle andre ha mer penger å rutte med til julehandelen.