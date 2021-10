Tre år uten Hagen-løsning: Dette er de interne diskusjonene

Ga man fra seg åstedet for tidlig? Skulle Tom Hagen ha vært ikledd en hvit kjeledress? I løpet av den krevende etterforskningen har det oppstått diskusjoner og uenigheter – og politiet har måttet ta vanskelige veivalg.

Publisert: Nå nettopp

– Er denne motparten smartere enn politiet?

Det er 28. august 2019: Daværende etterforskningsleder Tommy Brøske får spørsmålet etter en pressekonferanse på Lillestrøm politistasjon.







– Det er et faktum at vi ikke har klart å oppklare saken. Om den ender uoppklart, så kan vi konkludere med det, svarer han.

På dette tidspunktet var Tom Hagen hemmelig mistenkt for drap og under skjult etterforskning, og optimismen i politiet var stor, får VG opplyst.

Men det kom ingen løsning.

– Blitt satt på store prøver

I dag er det tre år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog.

Politiet står i en krevende etterforskning. De har ingen svar på hva som skjedde med henne, hvor hun forsvant eller hvem som står bak.

Fortsatt mener politiet at saken er mulig å løse.

– Jeg uttaler meg som påtaleansvarlig i saken slik den står nå og det er ikke naturlig for meg å kommentere mine forgjengeres uttalelser. Det er imidlertid liten tvil om at politiet i denne saken har blitt satt på store prøver. Vi jobber fortsatt grundig og godt med saken og har etter vår oppfatning fortsatt et berettiget håp om at saken skal være mulig å løse, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til VG.

Gjennom snart tre år har VG samlet informasjon fra ulike kilder med kunnskap om etterforskningen.

Under følger en gjennomgang av vanskelige valg, utfordringer, interne diskusjoner og kritikk, slik VG har fått den gjengitt av personer med kjennskap til etterforskningen.

Nederst i saken kan du lese hele politiets tilsvar.

Droppet Hagen-sjekk

VG er kjent med at politiets etterforskere er frustrerte fordi de ikke har gode nok ytre observasjoner av Tom Hagen dagen kona forsvant. Da møtte han uniformerte betjenter på en lokal Shell-stasjon – hans første møte med politiet etter den angivelige bortføringen.

Det finnes kun beskrivelser av at han virket oppriktig bekymret for hva som hadde gått galt med kona. Dersom politiet hadde sjekket hender, klær, negler og annet, ville man kunnet avdekket viktige spor, får VG opplyst.

MØTTES HER: Det var på denne Shell-stasjonen like ved Sloraveien 4, på Skårer i Lørenskog, at politiet møtte Hagen.

Flere med kjennskap til etterforskningen sier til VG at politiet burde bedt Hagen om å ikle seg en hvit kjeledress som brukes i alvorlige saker for å bevare eventuelle viktige spor, og gitt fra seg klær til undersøkelser.

Dette kunne også vært til Tom Hagens fordel: Han kunne på dette tidspunktet i større grad ha blitt etterforsket ut av saken, like mye som sjekket inn i saken, får VG forklart.

VG får opplyst at etterforskningsgruppen i ettertid har etterspurt informasjon fra politibetjenter som var i nærkontakt med Hagen forsvinningsdagen, og ønsket svar på om det var noe påfallende med klær, utseende, sår eller blod. Ingen skal hatt noe slikt å bemerke, ifølge VGs opplysninger.

– Det hadde utvilsomt vært positivt om politiet hadde tatt en grundigere undersøkelse av Hagen da de møtte ham første gang. Da hadde vi sluppet spekulasjoner om flere faktiske omstendigheter, sier Hagens forsvarer, Svein Holden, til VG.

– Ga fra seg Hagen-huset for tidlig

Allerede før jul 2018, under to måneder etter forsvinningen, fikk Tom Hagen flytte tilbake til Sloraveien 4.

Ifølge VGs opplysninger vekket dette sterk misnøye internt i politiet, fordi flere mente det var for tidlig å frigi et mulig drapsåsted så tidlig.

Dette førte også til at politiet måtte «låne» huset flere ganger av Tom Hagen gjennom hele året 2019 for å gjøre nye krimtekniske undersøkelser. Blant annet til lydtekniske undersøkelser både vinteren og høsten 2019.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld. Her er han avbildet utenfor Sloraveien.

Uenighet om veivalg

Gjennom en så tidkrevende og kompleks etterforskning, har det vært en rekke diskusjoner om viktige veivalg.

For det første: Sto man overfor et drap eller var dette en kidnapping?

For det andre: Ventet man for lenge med å spisse etterforskningen mot konkrete personer?

For det tredje: Gikk man glipp av spor fordi man valgte å holde saken skjult for lenge, i hele ti uker?

Noen av disse diskusjonene, kan ha senket tempoet i fremdriften, får VG opplyst fra personer nær etterforskningen.

ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4 i Lørenskog.

Påtaleleder Gjermund Hanssen har bekreftet disse tre konsekvensene av at man valgte å holde saken skjult i ti uker:

Man måtte vente med den store rundspørringen Man har færre tidsnære vitneopplysninger Det var krevende for kriminalteknikerne å jobbe i det skjulte på Hagen-eiendommen

VG får opplyst at hypotesen om kidnapping ble for sterk og overskygget det som ellers ville vært vanlige etterforskningsskritt i tilsvarende saker.

VG kjenner også til at det lenge var uenighet mellom dem som mente at Tom Hagen burde siktes, og dem som mente at det var like så sannsynlig at man sto overfor en reell kidnapping.

BORTE: Anne-Elisabeth forsvant 31. oktober 2018.

Avhørene av Tom Hagen og «kryptomannen»

Politiet gjennomførte en rekke vitneavhør av Tom Hagen. Ifølge VGs opplysninger er det rettet internt kritikk mot av avhørene var for runde i formen, for “snille” og at viktige spørsmål ble stilt for sent.

Den såkalte «kryptomannen» i 30-årene, som også er siktet i saken, ble avhørt tre ganger som vitne høsten 2018.

Allerede 4. desember, en drøy måned etter forsvinningen, fortalt han til politiet om både kidnapping og kryptovaluta, på et tidspunkt hvor det ikke var kjent hva som hadde skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

VG får opplyst at politiet ikke skal ha fulgt opp disse opplysningene godt nok, slik at man kom på etterskudd med å etterprøve opplysningene og undersøke hva slags rolle «kryptomannen» kunne ha.

Mannen har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

LES VGs SPESIAL: DE SISTE AVHØRENE AV TOM HAGEN

Avhørene av barna

Høsten 2019 ble de tre voksne barna til ekteparet Hagen kalt inn til samkjørte avhør. Dette skjedde på et tidspunkt hvor politiet var i full gang med en hemmelig drapsetterforskning mot deres far.

Avhørene skulle utløse starten på en isfront mellom Hagen-familien og politiet.

les også Hagen-barna utspurt om foreldrenes ekteskap i lange avhør

Bistandsadvokat Ståle Kihle har på et tidligere tidspunkt uttalt seg kritisk til pressen om disse avhørene:

– De bruker barna. Konfronterer og presser dem. Leser fra andres avhør og konfronterer på uriktig grunnlag. De har en fiendtlig holdning til de tre fornærmede. De bommer grovt på noen av konfrontasjonene. Det er rett og slett gammeldagse siktet-avhør av de tre barna. Det hadde vært bedre om Tom Hagen fikk slike direkte spørsmål, og ikke barna, har Kihle tidligere sagt i samtaler med VG.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle er bistandsadvokat for Hagen-ekteparets voksne barn.

Ifølge VGs opplysninger har stemmer i politiet imidlertid ment at disse avhørene av barna kom for sent i gang.

For svak mistanke?

Vinteren 2020 jobbet politiet med forberedelsene til å pågripe Tom Hagen.

VG har opplysninger om at det ble jobbet med å pågripe tre personer samtidig, men at planene ble endret kort tid før pågripelsen av Tom Hagen.

De som ble vurdert pågrepet var Tom Hagen, «kryptomannen» og en tredje person. Denne tredje personen har ikke mistenkt-status i dag.

les også Derfor ble Tom Hagen løslatt

Sistnevnte person ble ikke pågrepet. Årsaken skal ha vært at påtalemyndigheten mente grunnlaget ikke var godt nok, får VG opplyst.

Politiet ville så varetektsfengsle Tom Hagen, og var svært sikre på at mistankegrunnlaget ville holde, får VG opplyst. Men de fikk til slutt ikke medhold, noe som var et sjokk for flere, ifølge VGs opplysninger.

«Kryptomannen» ble løslatt etter et par dager i arresten.

PÅ VEI UT: Her løslates Tom Hagen fra varetekt i Oslo fengsel, etter 11 dager bak lås og slå.

VG får opplyst at man i ettertid, internt i politiet, har stilt seg spørsmålet om man burde dratt i nødbremsen og innsett at mistankegrunnlaget mot Tom Hagen var for tynt.

VG er også kjent med at det internt i politiet at det har vært misnøye med og rettet kritikk mot hvordan påtalemyndigheten presenterte mistankegrunnlaget for domstolene i forbindelse med forsøket på å varetektsfengsle Hagen.

Flere personer med kjennskap til etterforskningen har uttalt til VG at påstått dårlig juridisk forarbeid var årsaken til at Hagen ble løslatt.

FENGSLET: Nedre Romerike tingrett mente fengslingsgrunnlaget holdt, men det gjorde ikke ankedomstolen Eidsivating lagmannsrett. Her er Svein Holden avbildet under rettsmøtet i førstnevnte domstol.

– Ut fra min kunnskap om saken, så virker det som at terskelen for å sikte noen for drap, var altfor lav. Dette gjelder både Tom Hagen og den medsiktede mannen i 30-årene. Dersom det medfører riktighet at politiet vurderte å pågripe denne tredje personen, så styrker det min bekymring, sier Hagens forsvarer, Svein Holden, til VG.

– Ut fra de opplysningene jeg har i saken, har jeg problemer med å forstå grunnlaget for siktelsen mot min klient. Heller ikke han forstår grunnlaget for hvorfor de har siktet ham. Han forstår at de kunne ha interesse av å høre hva han hadde å si, men de trenger ikke å sikte folk for det. Han har vært åpen og villig til å forklare seg, og det er han for så vidt ennå, sier Dag Svensson, forsvarer for mannen i 30-årene.

– Jeg er også kritisk til at de ikke har prioritert å fase min klient helt ut av saken, sier advokaten.

LES VGs SPESIAL: KRYPTOMANNEN

Konflikten med Hagen-familien

Tom Hagen reagerte kraftig på at påtaleleder Haris Hrenovicia to ganger våren og sommeren 2020 offentlig kalte ham pjusk og vanskelig å samarbeide med.

– Haris gjorde mine klienter til sine fiender ved sin oppførsel. Jeg sier ikke at situasjonen nødvendigvis hadde vært så mye mer annerledes om han ikke hadde gjort det. Mine klienter er generelt lite fornøyd med politiet i denne saken. Haris sine uttalelser kom på toppen av alt, har barnas bistandsadvokat Ståle Kihle tidligere sagt.

les også Politiet om avbrutt møte med Tom Hagen: – Han var «litt pjusk»

Kihle har også understreket at de fikk et bedre forhold til politiet etter at påtaleleder Gjermund Hanssen.

Tidligere påtaleleder Haris Hrenovica er forelagt kritikken.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen, finner jeg det ikke riktig å kommentere saken. Som kjent er jeg i en annen stilling nå og av den grunn blir det riktig av meg å henvise til politiadvokat Gjermund Hanssen for uttalelser i sakens anledning, sier Hrenovica til VG.

VAR SJEF: Haris Hrenovica var tidligere påtaleansvarlig i Hagen-saken.

– Ikke unaturlig

Dette svarer Gjermund Hanssen på innholdet og kritikken i denne saken:

«I en så omfattende og krevende sak vil det alltid være ting vi kunne gjort bedre og ting vi kan lære av. Politiet evaluerer egen innsats fortløpende internt og det er naturlig om det i en sak som dette senere iverksettes mer formelle evalueringsprosesser. Blant dedikerte etterforskere er det ikke unaturlig at det oppstår diskusjon og uenighet rundt kompliserte og utfordrende problemstillinger. Fra min side vurderes det som et sunnhetstegn at frykt for eventuelle tap av spor og viktige opplysninger skaper frustrasjon. Det har ikke vært tema at interne konflikter kan ha ødelagt for etterforskningen og reell diskusjon rundt alle relevante hypoteser er en viktig forutsetning for å ivareta objektivitet i etterforskning. Vi har derfor stor takhøyde rundt dette.

ETTERFORSKES HER: Lørenskog-saken etterforskes fra det lokale lensmannskontoret.

Denne saken har, som alle store straffesaker, sine styrker og svakheter. Den krevende initialfasen satte oss på store utfordringer hvor vi, i tillegg til å holde saken skjult for offentligheten, fortløpende måtte gjøre vanskelige prioriteringer mellom hensynet til fornærmedes liv og helse – og etterforskningshensyn. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til de pårørende i saken, og vi er lei oss for at vi ikke har lyktes med dette i alle sakens faser. Saken er fortsatt under full etterforskning og vi mener fortsatt at vi har et berettiget håp om å kunne løse den. For oss som står i saken i dag er fokuset dermed på å ta saken som den er, og gjøre det vi kan for å finne ut av hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, slik at vi en dag forhåpentligvis kan gi de pårørende de svarene de fortjener.»

VG har også forelagt politiet kritikken fra Holden, Kihle og Svensson. De ønsker ikke å kommentere denne.

LES VGs SPESIAL: De ukjente kryptosporene