STORE VYER: Flytoget, ved administrerende direktør Philipp Engedal, vil gjerne ta over togtrafikken på Østlandet. Han vil minne regjeringen på at de har to statlig eide togselskap som vil drifte togtrafikken på Østlandet.

Kampen om togtrafikken: Flytoget vil ta over hele Østlandet

De advarer regjeringen mot å gi all togtrafikk til Vy fremover.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har vært en godt kjent hemmelighet at Flytoget har hatt større ambisjoner på Østlandet.

Men nå bekrefter det statseide selskapet for første gang offentlig: De har levert tilbud i konkurransen om å få togtrafikken på store deler av Østlandet.

Den samme konkurransen som den nye samferdselsministeren helst vil avlyse, for heller å direktetildele oppgaven til Vy (det gamle NSB).

– Vi ble litt overrasket da vi så at statsråden vil direktetildele til Vy. Vi fortjener en sjanse til å bli vurdert, er beskjeden fra administrerende direktør i Flytoget, Philipp Engedal til VG.

Dette er togstrekningene det nå er kamp om:

Togtrafikken i store deler av landet er allerede konkurranseutsatt, men to pakker på Østlandet gjenstår. Konkurransen om den ene, de røde rutene på kartet (kalt trafikkpakke fire), har allerede startet. Så skulle en femte pakke med strekninger lyses ut senere.

Flytoget, som kjører tog til og fra Oslo Lufthavn, har i over to år jobbet med å forberede et tilbud om å ta over disse linjene.

De spør seg nå om de skal vurderes på lik linje med Vy – eller om forslagene deres skrotes.

– Nå er man så heldig i Norge at man har to statlige jernbaneforetak. Å la de konkurrere litt, slik vi gjør på Gardermobanen, bare i et større omfang, tror vi er en unik mulighet, sier Engedal.

Bakgrunn: Derfor er det togkamp Når regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har kommet til makten, vil de ha en helomvending i togtrafikken. For Erna Solberg åpnet for konkurranse om hvilke selskaper som skal få kjøre tog i Norge, og nå har utenlandske selskaper som Go-Ahead og SJ kommet inn på det norske markedet. Ap og Sp vil stoppe all konkurranse. På spørsmål om det nå er gitt at Vy som får de siste pakkene for togtrafikken på Østlandet (som kalles trafikkpakke 4 og 5) svarte samferdselsministeren tirsdag: «Hvis man ikke konkurranseutsetter, så må man direktetildele. Og da vil man gjøre det til Vy». Vis mer

– Føler at vi er glemt

Flytoget påpeker at det er sjelden de går ut så hardt i mediene.

– Vi føler at vi er glemt, så det var viktig for oss å gå ut nå og si fra. Hvis vi blir spurt, skal vi stille opp, men aller viktigst nå er at vi melder oss på og sier at vi vil bli vurdert, før de konkluderer, sier Engedal.

ANNET NAVN: Hvis Flytoget faktisk får jobben, vil det nok ikke stå Flytoget på et tog fra Fredrikstad til Moss. «Vi har et selskap som heter Bytoget som vi mener er bedre egnet», påpeker administrerende direktør Philipp Engedal.

Norges nye samferdselsminister er Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. VG spør om de er åpne for å gi Flytoget en større rolle i togtrafikken, på bekostning av Vy.

Og om det er gitt at direktetildelingen går til Vy, dersom regjeringen stopper anbudsprosessene for de to togkonkurransene på Østlandet.

Dette svarer han:

– Målet for denne regjeringen er å lage en best mulig jernbane for alle. Nå begynner vi jobben med å undersøke nærmere hvordan en stans i anbudsutsettingen kan gjennomføres, skriver samferdselsministeren.

– Det er ikke noen automatikk i at en eventuell direktetildeling går til Vy, selv om det heller ikke er unaturlig. Dette er blant temaene vi nå ser på. Jeg registrerer at Flytoget viser interesse for å bli tildelt en slik kontrakt, skriver samferdselsministeren.

MER SENERE: Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård gir ikke Flytoget et klart svar nå, men sier: «Nå skal vi gjennomføre en grundig prosess i samråd med våre fagmyndigheter, så vil jeg komme tilbake med flere detaljer etter hvert».

– Håper han tar seg tid

Siden 2009 har Flytoget ønsket å ta en større rolle i togtrafikken på Østlandet. De sier de kan ta over hele, men har fortsatt denne ene strekningen fra Oslo Lufthavn til Drammen.

– Vi forstår at statsråden vil gjennomføre regjeringens politikk, som er å stoppe konkurransen om togtrafikken på Østlandet. Men vi håper han tar seg tid til å vurdere hva han skal gjøre i stedet. Målet må være å lage det aller beste tilbudet til de reisende – ikke at alt skal bli akkurat slik det var før, sier Engedal i Flytoget.

– Du tror det er en reell sjanse for at dere har levert et bedre tilbud enn Vy på Østlandet?

– Det vet vi jo ikke. Vi vet at vi har levert et bedre tilbud enn det kundene opplever i dag. Om andre aktører har levert noe som er enda bedre, vet vi ikke. Men jeg synes vi skal bruke litt mer tid, svarer Flytoget-toppen.