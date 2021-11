GOD NYHET FOR LO: Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) og LO-leder Peggy Følsvik på Youngstorget i Oslo.

Statsbudsjettet: Dobler fagforeningsfradraget på to år

Regjeringen varsler en historisk økning i fagforeningsfradraget med en dobling de neste to årene. Halvparten av økningen tas allerede i år.

Publisert: Nå nettopp

Neste uke kommer Støre-regjeringen med sine endringer til høstens statsbudsjett.

Allerede nå avslører arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) en tidlig budsjettlekkasje – til glede for alle fagorganiserte.

På to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra 3850, slik det er i dag, til 7700 kroner i 2023. Halvparten av økningen kommer allerede i høst.

– Det er viktig for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet, og for at flere arbeidsfolk skal få et fellesskap rundt seg. Ikke minst betyr det bedre arbeidsforhold over hele landet, sier arbeids- og sosialminister Hadia Tajik til VG.

Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering økte fagforeningsfradraget med 450 kroner hvert av de fire første årene i regjering.

Regjeringens første budsjett Nye regjeringer i Norge arver i stor grad budsjettet fra den avtroppende regjeringen, som gjør at de bare har tid til å gjøre mindre endringer. Disse endringene kommer i en såkalt tilleggsproposisjon. Støre-regjeringen vil offentliggjøre endringene de ønsker å gjøre i Erna Solbergs statsbudsjett i starten av neste uke. Mindretallsregjeringen trenger støtte i Stortinget for å få flertall for budsjettet og har sagt at de i første omgangen vil forhandle med SV. Vis mer

Kan spare 847 kroner

Fagforeningsfradraget lar deg trekke fra summen på skattemeldingen slik at du slipper å skatte av det.

Inntektsskatten i Norge er på 22 prosent. Hvis du er fagorganisert, betyr det at du kan spare inntil 423,50 i skatt i 2022 og 847 kroner i 2023 med doblingen av fradraget.

LO-leder Peggy Følsvik sier at de er godt fornøyde med nyheten fra regjeringen. Hun kaller fagforeningsfradraget et av deres viktigste verktøy for å styrke det organiserte arbeidslivet og verve flere medlemmer.

– Vi skulle selvfølgelig ha sett at hele økningen kom 1. januar 2022, men siden det er lovet en forsterkning allerede i 2023 mener vi likevel dette er en veldig god nyhet, sier Følsvik til VG.

Hun peker på at høy organisasjonsgrad gir både bedre arbeidsvilkår og bedre resultater i bedriftene.

–Så dette er vinn-vinn for alle parter, sier LO-lederen.

– Noen hundrelapper i året, er det så mye for folk flest da?

– Dette fradraget er viktig for å øke organisasjonsfriheten. Husk på at i sektorene som er dårlig organisert, jobber de som tjener minst, og for dem betyr dette mest.

Skattefradrag Fagforeningsfradraget er en sum du slipper å skatte av hvis du har brukt summen til å betale fagforeningsbidrag. Inntektsskatten er i utgangspunktet 22 prosent i Norge på alminnelig inntekt. Hvis du slipper å skatte for 3850 kroner til 22 prosent, så kan du spare opptil 847 kroner i skatt. Vis mer

STØTTE: Ap-nestleder Hadia Tajik og LO-leder Peggy Følsvik har stått sammen i valgkampen og møtes nå på Youngstorget i Oslo.

Får LO-støtte

LO, Fagforbundet og Fellesforbundet har i valgåret 2021 gitt 23,4 millioner kroner til Arbeiderpartiet sentralt, ifølge partifinansiering.no.

I tillegg kommer bidrag fra flere mindre LO-forbund og bidrag til AUF, fylkeslag og kommunelag.

Tajik er imidlertid klar i sitt svar på om fradragsøkningen er tilbakebetaling for valgkampstøtten:

– Nei. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å være en del av den brede arbeiderbevegelsen som står på arbeidstakernes side. Doblingen av fagforeningsdraget er en del av vårt historiske prosjekt om å sikre mer makt til arbeidsfolk.

Regjeringen har ikke levert fullt ut på Fagforbundets krav, som var at hele økningen skulle komme i høstens statsbudsjett.

– Vi har gjort en helhetlig vurdering ut fra hva situasjonen tillater, svarer Tajik på hvorfor det ikke skjer.

– Vi har satt av en betydelig sum til dette, og nettopp fordi det er så viktig gjør vi noe som er relativt uvanlig, nemlig å fortelle om planen for budsjettet også i 2023.