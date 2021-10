KINA-TRØBBEL: Venstre-leder Guri Melby sier statsminister Jonas Gahr Støres Kina-politikk nå vil bli fulgt meget nøye, etter Thorbjørn Jaglands bok.

Venstre-Melby: Bekymret over Støres Kina-politikk i fremtiden

Venstre-leder Guri Melby sier det ikke er betryggende at Norge har fått en statsminister som beskyldes av en tidligere partikollega og statsminister for å ha gått Kinas ærend.

«Kan statsministeren forsikre Stortinget om at regjeringen vil avstå fra ethvert forsøk på å utøve politiske press mot Den norske nobelkomité med det formål å påvirke tildelingen av Nobels fredspris?».

Det skriftlige spørsmålet er stilt av Venstre-leder Guri Melby til statsminister Støre, som han har en uke å svare på.

VG skrev tirsdag om Jaglands biografi «År i fred og ufred».

Der skriver tidligere leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, at han to ganger opplevde press fra daværende utenriksminister, nåværende statsminister, Jonas Gahr Støre, om ikke å gi fredsprisen til menneskerettighetsforkjemper Liu Xiaobo.

Jagland skriver i boken at Støre under en mottagelse i Oslo rådhus i 2010 la armen rundt Jagland og sa: «Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?» med referanse til Kina.

«Ville stoppe opp»

Jagland skriver også at han under høynivåuken i FNs generalforsamling på ettersommeren 2010 møtte daværende utenriksminister Støre, hvor Støre fortalte at den kinesiske utenriksministeren hadde sagt at forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale «ville stoppe opp hvis fredsprisen gikk til en kinesisk dissident».

Støre svarte VG tirsdag via en e-post fra statssekretær Tale Jordbakke (Ap) på Statsministerens kontor (SMK).

«Støre ble spurt om dette allerede i 2010, og avviste da kategorisk at det var blitt utøvd noen form for press fra hans side. Han har ikke noe å legge til i dag», skriver hun.

Statsministeren vil ikke kommentere Melbys uttalelser – eller om han kjenner seg igjen i Jaglands beskrivelser. På spørsmål om gjengivelsen i «År i fred og ufred» er feil, svarer Jordbakke:

– Støre har ingen ytterligere kommentar.

KORT: Jonas Gahr Støre har foreløpig bare svart kort på påstandene fra partikollega Thorbjørn Jagland.

Venstre-leder Melby er ikke beroliget.

– Jeg vil ikke forhåndsdømme om hvem som har rett, men Jaglands veldig konkrete beskrivelser fremstår som troverdige. Nobelkomiteens uavhengighet er ekstremt viktig og vi trenger forsikringer om at Støre deler den vurderingen.

– Bekymret

Melby er likevel bekymret.

– I Hurdalsplattformen er Kina nevnt, men i relativ generelle vendinger, sier hun:

«Samarbeide med Kina langs en nordisk og europeisk linje, om felles interesser, og stå opp for norske samfunnsverdier og de internasjonale menneskerettighetene».

– Jaglands bok gjør at vi kommer til å følge ekstra godt med på hvilke Kina-politikk Støre og hans regjering vil legge seg på. Med bakgrunn i det som har kommet frem, må jeg si at det er grunn til å være bekymret over Støres Kina-politikk i fremtiden.

– På tide å legge forhandlingene på is

Hun sier de blant annet vil måle Støres velvillighet overfor Kina, basert på de pågående frihandelsavtale-forhandlingene mellom Kina og Norge, som kan gi 160 milliarder kroner i økt norsk eksport.

– Vi mener det er på tide å legge forhandlingene på is, fordi den har en for høy pris, sier hun og viser til både menneskerettighetssituasjonen i Kina og at Kina vil kunne sole seg i glansen av å ha inngått en avtale med vestlige Norge.

– Andre land har opplevd at en slik avtale ikke har blitt fulgt. Vi må måle avtalen opp mot viktigheten av å presse Kina for å bedre menneskerettighetene, sier hun.

Sps finanspolitiske talsperson i Stortinget Sigbjørn Gjelsvik tok i høst til orde for å droppe forhandlingene med Kina.