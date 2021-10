forrige



Nye funn av klær og gjenstander i søket etter savnede i Tokagjelet

NORHEIMSUND (VG) Onsdag gjorde redningsmannskapene nye funn av klær og gjenstander. Nå kjemper redningsmannskapene en kamp mot klokken før været vil gjøre søket etter de savnede farligere og vanskeligere.

Tre dager etter at Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) forsvant i en båt ned mot fossen øverst i Tokagjelet, har de fremdeles ikke blitt funnet.

De tre har status som antatt omkommet. Søket etter dem har frem til onsdag pågått på tre steder:

I strykene like under den rundt 15 meter høye fossen i Tokagjelselva

Lenger nede i Tokagjelselva

Og i Movatnet, som Tokagjelselva renner ut i

Onsdag vil brannvesenet også søke i den innerste delen av Hardangerfjorden, i overgangen mellom Movatnet og fjorden, opplyser innsatsleder i politiet, Svein Valland Laupsa, til VG.

– Hvis de savnede har havnet ut i Hardangerfjorden, kan de fort forsvinne lenger ut, og da blir det naturligvis enda større utfordringer med å finne de.

Innsatslederen utelukker ikke at de savnede allerede kan ha havnet i fjorden.

På en pressekonferanse onsdag opplyser Laupsa at det er gjort nye funn i søket.

– I går ettermiddag og kveld var Bergen brannvesen inne med en drone. I dag har vi observert gjenstander som vi tenker er verdt å undersøke i håp om å finne de savnede, sier innsatsleder Svein Laupsa på en pressekonferanse onsdag.

Det ble funnet primært klær og «ting», som politiet ikke vil si hva er, onsdag.

– Det er gjenstander det er grunn til å tro tilhører de savnede, sier Laupsa.

Det er tidligere også funnet klær og båten de tre befant seg i da det ble tatt av strømningene.

De tre savnede og hunden er foreløpig ikke funnet.

Tror de ligger øverst i elven

Siden søndag har det fortsatt å regne i området der de tre personene er savnet.

Onsdag er så langt dagen med minst nedbør, men det er ventet at været vil slå om igjen.

Torsdag er det nemlig meldt 54 millimeter nedbør, og gjennom helgen vil det fortsette å regne. Dette skaper store utfordringer for letemannskapene.

– Hva vil dere gjøre om dere må trappe ned søket på grunn av været?

– Vi vil gjøre fortløpende vurderinger om hvilke tiltak som er nødvendig for å klare å finne de tre savnede, sier innsatsleder Laupsa.

Se video med kart over området:

Til tross for at letemannskapene onsdag søker på tre lokasjoner nedenfor Tokagjelet, er det nettopp øverst i elven at politiet tror de savnende ligger.

– Vi utelukker ikke noe, og vi vet ikke hvor de er. Men basert på flere faktorer, er det ikke tvil om at det er mest sannsynlig oppe i elven i Tokagjelet.

– Hvor høyt oppe er det snakk om?

– De første 100 meterne i den første delen av Tokagjelet. Men som sagt, det har vært høy vannføring, og de kan fort ha gått videre nedover.

– Hva er det som tilsier at de mest sannsynlig befinner seg der?

– Det er basert på funn der oppe, som for eksempel klær som kan tilhøre de savnede. Det er også der båten er funnet. I tillegg er det basert på erfaringer fra Elveredningsgruppen til Røde Kors.

Nye observasjoner ved fossen

Klokken 15.15 onsdag sier innsatslederen man også vil fortsette å søke i Movatnet, i overgangen mellom vannet og fjorden og elven opp mot Tokagjelet.

– I tillegg vil vi gjøre nye søk i dag i Tokagjelet. Overflatedykkere fra Kvam Brann og redningstjeneste vil søke i Movatnet, i overgangen til fjorden og oppover i elven.

Klatregruppen fra Bergen Brann og redningstjeneste vil gjøre nye søk helt oppunder fossen.

– Vurderingen rundt å gå ned dit nå, er at det er observert gjenstander som kan knyttes til de savnede. Dette er observasjoner som er gjort i går kveld, i natt og det er også nye observasjoner i dag.

Både mandag og tirsdag tok mannskaper fra Elveredningsgruppen til Røde Kors seg helt ned til de buldrende og hvite vannmassene i elven.

For å komme seg ned til strykene under fossen, må man rappellere ned den stupbratte fjellsiden eller fires ned fra en kran som henger ut over det trange juvet. Dette krevde spesialbistand fra Norske alpine redningsgruppe for å få til.

Onsdag sier politiet til VG at begge de to redningsgruppene har dratt hjem, men er tilgjengelige ved behov.