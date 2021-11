PÅ JOBB: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) setter til side fraværsgrensen med umiddelbar virkning. På bildet prøver hun kontorstolen i departementet for første gang.

Regjeringen setter fraværsgrensen på pause

Smittesituasjonen gjør at regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) setter praktiseringen av fraværsgrensen på pause ut skoleåret.

Det opplyser Brenna etter at beslutningen om å midlertidig oppheve fraværsreglene i de videregående skolene ble tatt torsdag.

Hun har opplevd et stigende press de siste dagene om å sette praktiseringen av fraværsgrensen på pause.

– I dag er det sånn at dersom eleven er borte fra skole på grunn av sykdom må de ha bekreftelse fra fastlegen for at de ikke skal få fravær. Derfor har vi i dag tatt to viktige hensyn. Både å lette presset på fastlegene, og la elevene være hjemme når de er syke, sier Brenna på en pressekonferanse torsdag kveld.

Derfor innfører regjeringen et unntak fra fraværsgrensen som vil starte fredag og gjelde ut skoleåret.

– Unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner hele dette skoleåret. Det betyr også at de som har hatt sykefravær i perioden mellom 11. oktober og frem til i dag, også vil få dette fraværet fjernet, opplyser Brenna.

– Fornøyd

Tredjeklasseelev Julia Sørgaard (18) er fornøyd med at ordningen settes på pause. Hun går på Olav Duun videregående skole i Namsos.

– Jeg har lest om folk som er syke men fortsatt kommer på skolen fordi de vil unngå fravær. Her jeg bor er det ikke mye smitte nå så vidt jeg vet, men jeg forstår godt at de som bor steder med mye smitte syns det er ubehagelig at folk kommer syke på skolen, sier hun og legger til:

– Man føler seg presset opp i et hjørne.

FORNØYD: Tredjeklasseelev Julia Sørgaard (18) er glad for at ordningen settes på pause.

Sørgaard ønsker helst at fraværgrensen fjernes helt.

– Jeg har ikke noe problemer med å følge grensen, men det er folk som for eksempel sliter med psykiske problemer og derfor syns det er vanskelig å være på skolen, sier hun.

Krevde umiddelbar stans

Både fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag og ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim krevde onsdag umiddelbar stans i denne praktiseringen onsdag. Bakgrunnen er at coronasmitten har gått i været spesielt i Trondheimsområdet siste tiden.

VG har tidligere skrevet at Allmenlegeforeningen får signaler om at fastleger og legevakter blir nedringt av elever som trenger fraværsattest, og at både Trondheim og Tromsø som har mye smitte nå kjenner seg igjen i problemstillingen.

– Vår klare mening er at dette er dårlig utnyttelse av helseressurser. Fastlegenes kompetanse må brukes til de med størst behov og ikke til å attestere for rimelig friske skoleelever, sa leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen til VG onsdag.

– Vi kan vel kanskje i lys av dagens situasjon si at de var litt raske på avtrekkeren da de gjeninnførte de gamle reglene, sier Brenna til VG torsdag kveld.

LÆRERSJEF: Steffen Handal leder Utdanningsforbundet, den største organisasjonen for lærere, barnehagelærere og ledere i sektoren - med 180.000 medlemmer.

Både Elevorganisasjonen og ungdomspartiene er positive til at skolene nå på ubestemt tid skal slippe å forholde seg til en grense der fravær på mer enn ti prosent i fagtimer medfører manglende karakter i faget.

Også leder for de lærerorganiserte i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er fornøyd.

Han ventet en rask avklaring fra statsråden. Nå er den kommet.

Også han har fanget opp en del bekymring fra lærere og skoleledere om elever som kommer på skolen med symptomer - fordi de er redd for å få fravær og kanskje ikke få karakter i faget.

– Å gi doble beskjeder til elever er ikke bra, og sånn kan vi ikke ha det utover. Slik det er nå skaper det unødig mye uro og antageligvis mer smitte både for elever og lærere, sier Handal til VG.

Senterpartiets skoletalsperson på Stortinget, Marit Knutsdatter Strand, sier at smittepresset tilsa at det var et behov for å gjøre noe med fraværsgrensen nå.

– Kan det bli mye fravær fremover som følge av endringen?

– Det er viktig at de elevene som kan – møter på skolen. Jeg har tillit til at elever og skoler håndterer en best mulig tilstedeværelse på en god måte lokalt, svarer Strand.

Elever kommer småsyke på skolen

Ungdomspartiet KrFU synes også regjeringen har handlet riktig.

– Vi er fornøyd med at man tar denne problemstillingen på alvor, og opphever fraværsgrensen midlertidig, sier nestleder Joel Ystebø i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Han som mange andre registrert at elever har gått småsyke på skolen de siste ukene, hvorav flere har fått påvist at de er smittet av Covid-19.

FORNØYD: Joel Ystebø er en av mange unge som er fornøyd med den nye pausen i etterlevelsen av fraværsgrensen som regjeringen innførte torsdag.

Ystebø mener det er en sjanse for at en pause i praktiseringen av fraværsgrensen i hele Skole-Norge kan føre til økt elev-fravær. Men det er likevel et nødvendig tiltak, mener han.

– Det er uten tvil en risiko for at dette kan føre til unødvendig mye fravær, men det er samtidig problematisk om fraværsreglementet fører til økt smittespredning, sier ungdomspolitikeren.