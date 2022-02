KARL JOHAN: Dette bildet er fra Karl Johan er tatt 15. januar i Karl Johans gate i Oslo. Munnbind er fremdeles påbudt når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

Kan komme lettelser denne uken: Disse tiltakene gjenstår

Det er ventet ny pressekonferanse om gjenåpning mot slutten av denne uken. Fremdeles er det flere tiltak som gjenstår.

Av Malene Birkeland

Kun to dager etter forrige pressekonferanse varslet statsminister Jonas Gahr Støre at det trolig ville komme flere lettelser 17. februar.

– Vi ber fagmyndighetene gi oss råd fortløpende. Vi skal ikke ha slike regler lenger enn nødvendig, sa Støre.

Meteren kommer til å forsvinne, lovet han.

– Vi har sagt at vi skal vurdere dette innen 17. februar, men det kan skje mye frem til det, la statsministeren til.

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen med å planlegge for en ny pressekonferanse om gjenåpning mot slutten av denne uken.

Men hvilke tiltak er det som gjenstår – og dermed kan være neste på lista å gi slipp på?

– Tiltakene vi fortsatt har i Norge er vaksinasjon, isolasjon ved sykdom, avstandskrav i deler av det offentlige rom samt munnbind ved trengsel. Alle disse tiltakene vurderes fortløpende og regjeringen har sagt at den blant annet vil vurdere meterskravet før 17. januar, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på e-post til VG.

Han er imidlertid ordknapp når VG spør om hvilke tiltak de mener skal bestå – og om hvilke de mener må lettes på.

– Vi vil gi regjeringen vår anbefaling knyttet til alle smitteverntiltak, slik vi har gjort i hele pandemien. Inntil vi har behandlet dette kan vi ikke kommentere nøyaktig hva vi vil foreslå.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad.

Disse tiltakene gjenstår

Meteren:

Alle er anbefalt å holde en meters avstand.

På arrangementer skal arrangøren sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Dette gjelder også for serveringssteder.

Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Avstandsanbefalingen fravikes ved undervisning.

Selv ikke vår egen statsminister klarte å følge meterkravet da han var på bar forrige uke. Det fikk flere til å reagere. Utelivsbransjen, som har vært hardt rammet av corona, skulle helst sett at meteren forsvant.

Isolasjon:

Personer som er smittet av coronaviruset skal holde seg isolert i fire døgn. Dette gjelder uansett om du har symptomer eller ikke. Smittede som har symptomer må i tillegg har vært feberfri, uten bruk av febernedsettende, i minst 24 timer.

VG stilte Nakstad spørsmål om hvordan de vurderer forholdsmessigheten ved at asymptomatiske personer som har testet positivt likevel må være isolert hjemme i fire dager.

– Personer som tester positivt er mest smitteførende de første dagene og kan smitte svært mange mennesker hvis de omgås andre på vanlig måte. Isolasjon har derfor vært et nødvendig og forholdsmessig smitteverntiltak for å opprettholde kontroll med pandemien, svarer han.

Testing:

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Ellers anbefales bare personer med symptomer å teste seg.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.

Munnbind:

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Innreise til Norge:

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.

Krav om attest for negativ test tatt før ankomst for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Svalbard:

Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg innen 24 timer etter ankomst.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift:

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for arrangører, barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.

Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Info Hva innebærer smittevernforsvarlig drift? Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. Vis mer

