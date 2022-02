BØLGEN: Vi er på vei mot toppen av smitte-bølgen, men norske kommuner har en krevende tid foran seg, sier helsedirektør, Bjørn Guldvog.

Guldvog: Sykefravær-toppen kan komme de neste to-tre ukene

Sykefraværet kan bli veldig høyt de neste ukene. Helsedirektøren oppfordrer alle som kan bidra, til å ta kontakt.

– Det er ingen tvil om at dette blir krevende. Vi går noen veldig uvanlige uker i møte, sier Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til VG.

Torsdag skrev VG at sykefraværet i Danmark nå øker kraftig på grunn av høyt smittetrykk i samfunnet.

Halvparten av alle danske kommuner er i nødberedskap, og flere har måttet kutte i tilbud i eldreomsorgen. Rengjøring, personlig pleie og aktiviteter må kuttes ned på, fortalte leder i fagforbundet FOA, Torben Hollmann, til VG.

Danmark fikk raskere omikron-smittestigning og har hatt færre tiltak enn Norge. Derfor ligger deres bølge noen uker foran Norge, noe som gjør at det er et av de viktigste landene myndighetene følger med på.

Kan oppleve sykefravær over 20 prosent

Sykefravær er nå hovedgrunnen til tiltakene i Norge. Folkehelseinstituttet har gjort ulike modelleringer knyttet til sykefraværet som er ventet de neste ukene.

Ifølge FHI kan toppen ligge på omtrent 20 prosent sykefravær, noe som vil få konsekvenser for helsetjenester, skole, barnehage og andre samfunnskritiske funksjoner.

– Noen kommuner vil trolig også oppleve høyere sykefravær enn 20 prosent, sier Guldvog.

– Vi har allerede økende sykefravær i kommunene, og mange melder om at det er krevende.

Gulvog kommer samtidig med en oppfordring til befolkningen:

– Vi og kommunene er avhengig av alle gode krefter. Har man anledning til å bidra, er det fint å ta kontakt med kommuner som sliter - og tilby hjelp. De som vet at deres pårørende trenger mye hjelp, kan i perioder bistå kommunen. Dette er til stor hjelp.

– Ifølge FHIs beregninger kan det fremdeles bli dobbelt så mange smittede før vi når toppen. Vil kommunene kunne håndtere dette?

– Vi tror det er mulig. Vi har endret karantenereglene og trukket ned isolasjonstiden, som vi tror vil hjelpe situasjonen. Det er også mulig å se på ytterligere tilpasninger her, sier Guldvog.

– Selv om det blir noen krevende uker, som gjør at befolkningen ikke får like gode tjenester som de er vant til, så går vi forhåpentligvis mot en mer normal hverdag og mer immunitet i befolkningen.

– Det er gevinsten.

OMIKRON: Kortere isolasjonstid og mindre testing vil trolig hjelpe kommunene i de kommende ukene, tror Guldvog.

Må kanskje redusere tilbud

Helsedirektoratets siste ukesrapport viser at antallet inneliggende med covid-19 i kommunale institusjoner - for eksempel sykehjem - øker.

Siden første uka i januar har tallet firedoblet seg - en økning fra 109 til 468 pasienter.

Det er nå flere covid-pasienter i kommunene enn på sykehus, står det i rapporten.

158 kommuner rapporterer at de vurderer risikoen som middels for at smitten vil overbelaste helsetjenesten de neste 1-3 ukene, som er en liten økning fra forrige uke.

«Sykefraværet rapportes som utfordrende i hele landet i barnehager, skoler og helsetjenesten,» ifølge rapporten.

– Eldreomsorgen i Danmark har måttet kutte ned på tjenester som rengjøring og aktiviteter på pleiehjem - er det trolig at vi også kommer dit i Norge?

– Dersom det oppstår kapasitetsbrist, må grunnleggende behov som mat, drikke og helsehjelp prioriteres. I mange tilfeller kan praktisk bistand, som aktivitetstilbud, reduseres uten at dette får konsekvenser for den enkelte tjenestemottaker, sier Guldvog.

– Jo mer alvorlig situasjonen blir, jo mer spisset blir prioriteringene.

– Kan sykefraværet bli så høyt at vi må stenge ned igjen?

– Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig, men vi kan ikke utelukke det. Vi må kunne gi grunnleggende tjenester til befolkningen. Det gjelder helsetjenesten, men også tjenester som politi, forsvar, skole og barnehage.

Mens Danmark og Sverige har åpnet helt opp, har Norge beholdt noen tiltak - som meteren og munnbind - delvis for å kontrollere smittebølgen.

– Hva skal til for at Helsedirektoratet anbefaler full gjenåpning?

– Jeg er ganske sikker på at vi vil anbefale dette innen relativt kort tid. Vi har relativt god kunnskap om hvor høy denne smittebølgen kan bli. Det er smittebølgen igjen som fører til sykefravær.

– En følelse av at toppen ennå ikke er nådd

Hver uke har Statsforvalterne i hele landet møte med kommunene i sin region om situasjonen. Fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Vestland, Haavard Stensvand, forteller at mange er bekymret.

Torsdagens kommune-møte handlet nesten utelukkende om sykefravær, forteller han.

I Vestland meldte 28 prosent av kommunene om utfordrende tilgang til personell i uke 5, ifølge Helsedirektoratets ukesrapport.

– Den største pandemi-bekymringen nå er sykefraværet, og de utfordringene kommunene har med å skaffe vikarer, sier Stensvand.

– Kommunene har ulike utfordringer. For eksempel har en kommune utfordringer med å bemanne barnehagen. Her har de til dels måttet stenge en avdeling, fordi man ikke klarer å skaffe vikarer. Dette er nok slik situasjonen er i mange kommuner.

FØLGER MED: Beredskapssjef hos Statsforvalteren i Vestland, Haavard Stensvand.

Han forteller at mange kommune-ansatte nå sitter med en litt avventende følelse.

– Det er vel en følelse av at toppen ennå ikke er nådd, sier han.

– Smittesituasjonen vil treffe mange kommuner samtidig, noe som gjør det utfordrende å låne ressurser fra hverandre.

Han forteller at flere kommuner har gått ut i lokalmedia og oppfordret innbyggere i kommunen til å melde seg, slik at man har reserver ved behov. Dette kan være studenter eller pensjonister, sier Stensvand.

Samtidig foregår det intens planlegging, forteller han.

– Først og fremst handler det om å gjøre vurderinger av hvor man har sine største sårbarheter. For eksempel der man er spesielt avhengig av enkeltpersoner. Det må også gjøres konkrete vurderinger av hva som skal prioriteres bort ved en krise. I

