KRAFTIG: Det blir kraftige vindkast og snø i fjellheimen over helgen.

Farevarsel for vinterstorm: – «Full pakke» med vind, nedbør og fokk

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel flere steder i Sør-Norge i helgen: – Dette er definitivt ikke helgen for fjelltur i Sør-Norge!

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dersom du hadde tenkt deg opp i fjellheimen i Sør-Norge i helgen burde du kanskje tenke deg om to ganger.

– Dette er definitivt ikke helgen for fjelltur i Sør-Norge! Med et stormsenter som passerer over landet er det ventet «full pakke» med vind, nedbør og fokk, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Ifølge meteorologene vil det starte med kuling og regn fredag kveld, før været slår om til nordvest storm og snøbyger som kommer utover lørdag ettermiddag.

Farevarsel

Og verre skal det bli, for lørdag kveld og natt til søndag har instituttet utstedt oransje farevarsel for snøstorm i fjellheimen over Sør-Norge. I kystnære strøk er farevarselet gult.

– Det er snakk om full storm med vindkast på over 30 meter i sekundet, sier statsmeteorolog Unni Nilssen til NTB.

Hun opplyser at de kraftigste vindkastene kommer på lørdag ettermiddag, og Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel.

Ekstra beredskap

Vinden vil forekomme på store deler av sørøstlandet og langs kysten i vest.

– Vi har varslet at nedbøren kommer først, og så blir det byger i form av sludd, sier Nilssen.

Det vil føre det vanskelige forhold – både langs kysten og på fjellet, legger hun til.

Danskene slipper heller ikke unna den kraftige vinden. Der har stormen fått navnet «Malik», skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Hos naboene våre i sør er det ventet vind opptil orkan styrke, som er mellom 33 −33 meter i sekunder.

Ifølge Jyllands-Posten har dansk beredskap kalt inn ekstra mannskap i tilfelle stormen herjer fra seg.