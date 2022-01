KREVER SVAR: Leder Peter Christian Frølich (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Stortingets kontrollkomite krever svar om rødt nivå i videregående skole

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite krever svar fra regjeringen vedgående nasjonal innføring av rødt nivå på videregående skoler før jul.

Av Eirik Husøy

– Det synes uklart om innføringen av rødt nivå i videregående skole bygger på faglige anbefalinger, heter det i et brev fra komiteens leder, Peter Frølich (H), til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

På bakgrunn av dette ber Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om svar på hvilket grunnlag det ble besluttet å innføre rødt nivå for vgs og om det var lovhjemmel for beslutningen.

Kontrollkomiteen viser til at det er gitt flere tilbakemeldinger på at rødt nivå er problematisk. Elevenes undervisning og progresjon blir utfordret, ifølge skoleledere. Rødt nivå har også ført til at elever har sluttet på skolen.

– Likevel valgte regjeringen å videreføre rødt nivå, heter det i brevet.

Komiteen ber om svar innen tirsdag 25. januar.