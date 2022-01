Helseministeren om legebøter: - Åpenbart urimelig

Konflikten mellom Legeforeningen og helseminister Ingvild Kjerkol om personlige bøter for leger som feilaktig skriver ut medisiner på blå resept, er ennå ikke over. Men ministeren åpner for forskriftsendring.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

PRESIDENT: Legeforeningens leder Anne-Karin Rime.

– Vi har fortsatt behov for avklaringer. Saken oppleves som veldig alvorlig for våre medlemmer. Gebyrordningen kan ramme alle leger, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.

Legeforeningen truet onsdag med å be medlemmer om ikke å skrive ut blå resepter, hvis ikke regjeringen reverserte lovendringen som kunne innebære bøter på over 200.000 kroner for legene.

Onsdag kveld gjorde helseminister Ingvild Kjerkol retrett og åpnet for forskriftsendringer. Etter møter mellom partene torsdag, er det klart at det fortsatt er behov for avklaringer.

– Gebyrordningen må fryses inntil reglene blir endret. Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt. Og saken må tilbake til Stortinget for en lovendring, sier Rime.

les også Legeforeningen truet med å stanse blå resept fra fredag – nå snur Kjerkol

Kommunikasjonsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at det har vært et møte mellom statsråden og Legeforeningen i dag.

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

MINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap)

Hun sier at det ikke vil være aktuelt å ilegge gebyr før andre virkemidler har vært forsøkt.

– Et eventuelt gebyr skal være siste alternativ før inndragelse av forskrivningsretten. Departementet skal også vurdere på størrelsen på gebyret, sier Kjerkol.