BROKOLLAPS: Tretten bru totalkollapset mandag morgen.

Stenger 14 trebroer etter brokollaps i Gudbrandsdalen

Mandag kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen i Innlandet. Statens vegvesen har bestemt seg for å stenge 14 fagverksbruer i tre mens de venter på at årsaken til kollapsen blir klar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tretten bru ligger på fylkesvei 254 på Tretten. Broen kollapset også over E6 som fortsatt er stengt etter ulykken.

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.

Det skriver de i en pressemelding.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

STENGER BROER: Tveit bru på E16 i Valdres er en av fagverksbruene i tre som blir stengt inntil videre.

Samferdsminister Jon-Ivar Nygård var på befaring mandag etter brukollapsen.

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsministeren.

Lastebil og personbil på broen

En lastebil og en personbil var på broen da den kollapset. Føreren av lastebilen ble hentet ut av lastebilen med luftambulanse og fraktet til sykehus.

Føreren av personbilen kom seg ut på egenhånd og var ikke skadet etter kollapsen.

Tretten bru sto klar i 2012, og erstattet den gamle Tretten bru fra 1895 som kun hadde ett kjørefelt. Den nye broen ble laget av limtre, og har lignende konstruksjon som Perkolo bru, som kollapset i 2016.

Statens Vegvesen hadde frem til 2020 ansvaret for bruen, før det ble overført til fylkeskommunen.

Disse broene blir stengt: