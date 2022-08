Opplysninger til VG: REC Solar stanser driften midlertidig på grunn av strømprisene

Solcelleselskapet REC Solar varsler produksjons­stopp på grunn av høye strømregninger. Det er snakk om så mye som 26 uker, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Produksjonsstoppen skal iverksettes i løpet av få uker. Fagforeningene skal være orientert.

Dette får VG opplyst av en rekke kilder med innsyn i prosessen som foregår i REC Solar.

Selskapet produserer polysilisium til bruk i solcellepaneler, og ble i fjor kjøpt opp av den indiske energigiganten Reliance.

E24 har tidligere omtalt at REC Solar fikk en strømregning på svimlende 40 millioner kroner i desember – over det seksdobbelte av hva de hadde forventet.

Dagbladet har også omtalt produksjonsstansen.

TRIST: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Det er en midlertidig stopp, inntil 26 uker. Næringsministeren var ganske tydelig på at det vil komme tiltak som vil treffe dette ganske godt. Jeg prøvde å si at det hadde vært fint hvis de kunne ha litt is i magen og se hva som kommer av tiltak, sier Kristiansand-ordfører Jan Odvar Skisland (Ap) til VG.

– Men jeg oppfatter at de holder fast på at det blir en midlertidig stans. Så vil de vel vurdere når tiltakene kommer.

250 ansatte har fått beskjed

250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn har fått beskjed om at produksjonen ikke kan fortsette som følge av de høye strømprisene, ifølge tillitsvalgt Andreas Hadland Bolluk i Rec Solar.

– De ansatte har fått beskjed om at bedriften ikke kan drive videre med disse strømkostnadene, sier han til E24.

CEO i REC Solar, Jan Enno Bicker, sier til VG at den endelige beslutningen om produksjonsstopp ikke er gjort enda:

– Den avgjørelsen vil bli tatt i morgen, sier han.

Arnt Ove Melby, som inntil nylig var tillitsvalgt i selskapet, bekrefter også til VG at de ansatte har fått beskjed.

– Vi har ikke fått stansdato eller permitteringsvarsel, men det er en reell fare for at vi blir lagt ned hvis ikke regjeringen kommer på banen, sier han til VG.

Varsler strømstøtte i september

Da regjeringen presenterte tidsplanen for strømtiltakene mandag, ble det klart at en eventuell strømstøtte til bedrifter trolig ikke ville komme før behandlingen av det nye statsbudsjettet i oktober.

Opposisjonen har etterlyst at en støtteordning for bedriftene må komme raskere på plass, noe som er en av grunnene til at Stortinget avbryter ferien for å ha et ekstraordinært strøm-møte neste måned.

Torsdag kveld ga næringsminister Jan Christian Vestre en bekreftelse til VG at regjeringen vil legge frem løsningen i september i stedet.

– Vi har allerede satt ned elavgiften og legger til rette for gunstigere fastprisavtaler. Vi jobber også med målrettede støttetiltak som skal komme til de mest utsatte bedriftene til unnsetning allerede i høst, sier han til VG.

– Disse tiltakene vil vi, etter planen, legge frem senest i september, sier han til VG.

VG får også bekreftet at det er planlagt et møte tirsdag mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik og regjeringen på Statsministerens kontor.

IKKE TILFREDS: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt reagerer

– Dette viser galskapen med dagens skyhøye børspriser på strøm. Det ødelegger for nettopp den industrien vi trenger veldig mye mer av. Regjeringen snakker sent og tidlig om å bygge ny miljøvennlig industri. Finnes det noe bedre da enn en bedrift som lager solcellepaneler på ren, fornybar vannkraft? sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Han møter blant annet statsminister Jonas Gahr Støre til partilederdebatt med nettopp strøm som tema på NRK klokken 21.45.

– Dette er konsekvensen av at Støre slår ring rundt høyrepolitikken med å la en børs sette prisen på strøm fra norsk vannkraft til kunder i Norge, sier Moxnes.

Han gjentar Rødts krav om makspris på strøm, altså et tak for prisen kraftselskapene kan ta for strøm til både husholdninger og bedrifter.

– Det haster. Vi har ikke råd til å miste viktige, miljøvennlige industriarbeidsplasser, sier han.