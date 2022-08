Fraksjonleder i Helse- og sosialutvalget og leder av Aps Homonettverk Jon Reidar Øyan (Ap).

Oslo-skytingen: Krever at justisministeren griper inn

Politiet skulle evaluere håndteringen av skytingen i Oslo sentrum 25. juni «raskt». Nå krever lederen av Aps homonettverk og Sp-politiker at justisministeren ber politiet sette i gang.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at evalueringen er utsatt. Det blir for svakt, og rett og slett provoserende å skylde på ferieavvikling som grunn for at de ikke har fått satt ned utvalget og laget mandat til de som skal evaluere terroren i Oslo 25. juni, sier leder av Aps homonettverk og Oslo-politiker Jon Reidar Øyan til VG.

Det har snart gått to måneder siden Zaniar Matapour (43) angrep festende mennesker utenfor Pers på hjørnet og London pub i Oslo sentrum maskinpistol litt over 01.00 om natten. To ble drept og mange skadd. Angrepet etterforskes som terror. London pub er et kjent sted for det skeive miljøet.

Matapour var kjent for politiet og PST fra før. Kort tid etter skytingen uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for PST Roger Berg at håndteringen skulle evalueres. De understreket viktigheten av at «læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt».

VG skrev i tirsdag at hverken utvalget eller mandatet er på plass. Samtidig utfordret tidligere leder Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, politiet til å forklare hvor mye personell de hadde på jobb kvelden for skytingen.

– Emilie må si fra

Gruppeleder for Senterpartiet i bystyret i Oslo, Morten Edvardsen, kommer med en klar oppfordring til sin egen justisminister Emilie Mehl:

– Emilie må rett og slett si i fra at en slik somling er ikke akseptabelt. Man kan ikke skylde på ferieavvikling at evalueringen ikke er i gang, sier Edvardsen til VG.

KREVER HANDLING: Gruppeleder for Oslo Senterparti i bystyret, Morten Edvardsen.

Han er bekymret for at kunnskap om angrepet og håndteringen går tapt når evalueringen ikke kommer i gang.

Krever svar

Øyan har lang fartstid fra regjeringsapparatet og Oslo-politikken. Han sier det forventes svar på flere spørsmål ved politiets håndtering:

– Jeg forventer at politi og PST i sin evaluering kommer med gode forklaringer på hvorfor terroristen var inne til bekymringssamtale i mai i år, men ikke ble fulgt med på i etterkant av denne samtalen?

– Stemmer det at politiet rykket ut til feil adresse først?

– Hvorfor var det sånn at politibilen som stod 75 meter unna der de sivile overmannet terroristen, ikke hjalp til tidligere?

Det tok tre uker før Oslo politidistrikt ville bekrefte at de hadde en politibil i området der gjerningsmannen ble lagt i bakken av sivile. På spørsmål om hendelsesforløpet og håndteringen har Politiet tidligere latt være å svare og henvist til at dette skal evalueres.

– Vi er helt avhengig av at befolkningen har tillit til politiet. For å bevare den tilliten må de svare godt på mine og mange andres spørsmål, sier Øyan.

Også Edvardsen (Sp) forventer klare svar om politiets operative innsats:

- Under Oslo pride skulle man tro at politiet var tilstede med ekstra beredskap ved de utestedene det er folkesamlinger på kveldene. Jeg har alltid regnet med at politiet følger med og beskytter oss. Vi trenger svar på om politiet hadde noe ekstra tilstedeværelse der skeive var samlet den helga, sier Edvardsen til VG.

PÅ MINNESTUND: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kommer til sørgegudstjenesten i Oslo domkirke etter angrepet i Oslo natt til lørdag 25. juni.

Noe av det han lurer på er hvorfor kommunikasjonen mellom politiet og PST ikke var god nok i forkant av det som skulle være solidaritetsmarkeringen på rådhusplassen?

– For befolkningen fremstod det som om de ikke kommuniserte med hverandre i det hele tatt. Dette bidro til unødvendig frykt og uro i det skeive miljøet, mener han.

Politidirektør Benedicte Bjørnland er denne uka i Arendal. På spørsmål om status for utvalget og mandatet får VG følgende uttalelse fra kommunikasjonsavdelingen:

– Gitt alvoret i saken, er det viktig at vi tar oss tid til å sette sammen et faglig kompetent utvalg med et dekkende mandat for arbeidet. Vi erkjenner at det har tatt noe lengre tid enn vi håpet, men tar sikte på å ha sammensetningen av utvalget og mandat for arbeidet klart innen kort tid.