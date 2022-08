FYRER PÅ: Rune Liestøl skal kose seg i jaccuzien i vinter. Det har han råd til.

Rune (47) tjener penger på å bruke strøm

Rune Liestøl (47) kan gå vinteren lyst i møte i jacuzzien. Han har en gullkantet femårig fastprisavtale og kommer til å tjene penger på å bruke strøm.

Stella Bugge

Grafikk: TOM BYERMOEN

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I september i fjor inngikk sokndølen nemlig en femårskontrakt med Polar Kraft til den nette sum av 59,37 øre per kilowattime. Derfor kan Rune puste rolig ut helt frem til 2026.

I juli tjente han 1300 kroner, og mer vil det bli når kulden setter inn.

– Det kommer jo helt an på hva strømprisen blir. Men blir den enda høyere enn sist vinter kan jeg nok gå fem-seks tusen i pluss i måneden etter at nettleien er trukket fra. Det blir fint, smiler nordsjøarbeideren.

Det er strømstøtten som gjør at han kommer til å tjene penger på å bruke strøm, men begrenset til maksgrensen på 5000 kilowattimer i måneden.

Fra september vil husholdninger få dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre.

Trebarnsfaren i Sokndal kjenner på de kraftig økte matvareprisene, rentehoppene og høye pumpepriser. Siden alle ungene spiller fotball, blir det ofte opptil tre turer i uken til Stavangerdistriktet for å spille kamper. Det drar drivstoff.

– Det er ikke tvil om at det blir dyrt, også i matveien. Jeg skulle gjerne byttet bort strømavtalen og heller fått billigere drivstoff og mat, sier Rune som bor i elspotområde NO2 – Sørvest-Norge – hvor det nærmest daglig settes nye strømrekorder.

– Nå er det min tur

Han forteller at han ikke har dårlig samvittighet for å bruke strøm. I 2009 bygget han hus og tok 10 års fastrente.

– En ekspert anbefalte meg å låse renten og jeg hoppet på som en idiot. Ingen syntes synd på meg da jeg hadde dyrere rente enn alle andre. Nå er det min tur til å ta igjen på strømmen, smiler han.

Rune slår av lysene når han legger seg, men har på varme i garasjen hvor det står malingsspann og annet som ikke tåler kulde.

I kalkulatoren under kan du selv se hvordan strømregningen blir med fastpris:

– Men jeg er ikke redd for å sette på vaskemaskinen med bare én bukse i, for å si det sånn, sier Rune som sitter i kommunestyret for Frp.

Han forteller at han alltid har shoppet strøm og hoppet fra det ene lokketilbudet til det andre.

– Men da må man huske å si opp avtalen når tilbudsperioden nærmer seg slutten, sier 47-åringen som ikke fikk med seg venner eller slektninger til å inngå en femårskontrakt på strøm.

– De turte ikke binde seg for fem år. Nå er det mange som angrer som bare det.

– Kjøpt er kjøpt

Herold Myrland, administrerende direktør i Polar Kraft, anslår at rundt 20 prosent av kundene har fastpris.

– Vi har hatt et betydelig oppsving fra i fjor høst. Men vi stoppet salget av fastprisavtaler i Sør-Norge en god stund før sommeren, sier Myrland og legger til at selskapets hovedmarkedet er i Nord-Norge.

– Taper dere penger på disse avtalene nå?

– Det er et veldig sammensatt bilde, sier Myrland.

Han forteller at de må kjøpe både en finansiell systempris og en finansiell områdepris når de skal levere strøm til fast pris. Om Polar Kraft vinner eller taper dette, avhenger av hva slags sikringsopsjoner de fikk kjøpt.

– Kunder som var fremsynte og kjøpte fastpriskontrakter i fjor sommer har gjort det veldig bra. Uavhengig om vi går i minus på en og annen kontrakt får de selvfølgelig den prisen. Kjøpt er kjøpt, sier Myrland som forteller at de i alle år har hatt et sterkt fokus på fastpris.

– For i Nord-Norge er det strenge vintre, sier Myrland som holder til på hovedkontoret i Narvik.

Bare en fastprisavtale igjen i Sør-Norge

I løpet av det siste året har Forbrukerrådet hatt rundt 150 forskjellige fastprisavtaler på strømpris.no. Alle har ikke vært tilgjengelige samtidig, men fredag var det bare en avtale igjen i Sør-Norge som tilbyr en ett års fastpriskontrakt på 445 øre kWt. Dagen før var prisen 389 øre.

Torsdag var det også to tilbydere.

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forstår at noen vil sikre seg en forutsigbar strømpris i disse usikre tider.

– Men spotprisen skal langt opp hvis du skal tjene penger på dette. Du tar en risiko hvis spotprisen faller, da blir investeringen snudd på hodet, sier han til VG.