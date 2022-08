Sykehuset i Østfold får kritikk av arbeidstagerorganisasjonene etter at de ansatte ungdommer.

Sykehus får kritikk etter å ha ansatt tenåringer: − Totalt uetisk

Sykehuset i Østfold har ansatt flere ungdommer på 15 og 16 år ved medisinsk klinikk. Det får tillitsvalgte på sykehuset til å rase mot ledelsen.

Publisert: Nå nettopp

Før sommeren utlyste Sykehuset i Østfold flere stillinger der de etterlyste ungdommer under 18 år for å gjøre forfallende arbeid og lagerarbeid.

Seks ungdommer på 15 og 16 år ble ansatt ved medisinsk klinikk.

– Dette skjedde uten a arbeidstagerorganisasjonene eller vernetjenesten på sykehuset ble involvert, eller informert om ansettelsene.

Det sier foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på sykehuset, Rene Utgard, til VG.

Tidsskriftet Sykepleien omtalte saken først.

Ble ikke informert

Han understreker at de ikke ønsker å kritisere ungdommene, men sykehusets avgjørelse om å ansette ungdom under 18 år.

Sykehuset opplyser at ungdommene kun skal jobbe på sykehuset til starten av september, og at prosjektet etter det skal evalueres.

Fagforeningen ser alvorlig på ansettelsene.

– Det er totalt uetisk. Disse ungdommene ferdes i korridorene der det ikke er uvanlig at det ligger pasienter, sier Utgaard og legger til:

– Vi kan ikke gå med på at de jobber på sengepost. Er det greit at de skal bli grepet tak i av folk som ligger og dør? Det er totalt uakseptabelt.

KRITISK: Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Rene Utgaard, sier at sykehuset burde involvert dem i ansettelsene.

Utgard hevder at sykehuset både har brutt arbeidsmiljøloven på punkter om hviletid og regler om nattarbeid.

I stillingsannonsen som VG har sett står det at arbeidsoppgavene vil være:

Lagerarbeid

Påfylling av varer

Noe rengjøring og desinfisering

Sannsynligvis flere oppgaver som vi finner på etter hvert. Dette er noe nytt!

Ber om opprydning

Fagforbundet sykehuset Østfold har sammen med Delta sendt brev til sykehusets direktør og styreleder og bedt om opprydding.

Vernetjenesten og Sykepleierforbundet stiller seg bak brevet.

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi har bedt om en forklaring, for noen må stå til ansvar for at lovverket og hovedavtalen holdes. Vi vil også vite hvem som er ansvarlig for å ivareta ungdommenes helse og sikkerhet, sier Utgard.

De ønsker også å vite hvorfor sykehuset har prioritert å ansette ungdommer, når faste ansatte ikke har nok jobb.

– Det er nok av ufrivillig deltid blant de voksne ansatte, sier Utgaard.

– Hva er forskjellen på dette, og ungdommer som har sommerjobb på sykehjem?

– Jeg antar at 15 åringer på sykehjem ikke driver med pasientrelatert arbeid. De er per definisjon barn, og ikke i utdanningsløp til å bli sykepleiere, helsefagarbeidere eller annet helsepersonell, sier Utgaard.

Sykehuset: – Uenig

Avdelingssjef ved sykehuset, Astrid Eri-Montsma, sier til VG at baktanken ved å ansette ungdommer under 18 år var å bidra til å gjøre det lettere for unge å skaffe seg jobb. I tillegg til å gi dem en smakebit på en karriere innen helse.

– Vi har ikke kuttet i bemanning, vi har ansatt dem i tillegg, og de jobber ikke med noe pasientrelatert arbeid, sier Eri-Montsma.

En av ungdommene ble ansatt på en fast kontrakt, noe de tillitsvalgte har kritisert. Eri-Montsma avviser at det var intensjonen, og sier at dette er en saksbehandlingsfeil der det ble sendt ut feil kontrakt.

UENIG: Avdelingslederen som lyste ut stillingene sier ungdommene ble ansatt som ekstra bemanning.

– Hvorfor ble ikke de tillitsvalgte informert om ansettelsene?

– Vi snakket med lokale tillitsvalgte på avdelingen. Vi tenkte ikke at det var nødvendig når de jobbet i tillegg til de faste ansatte, Eri-Montsma.

– De tillitsvalgte reagerer på at ungdommene er tett på pasienter, hva tenker du om det?

– Det er jeg uenig i. Vi har vært tydelig ovenfor ungdommene og annet personell, så jeg kan ikke si at det har vært noe risiko. I tillegg ligger det svært få pasienter på gangen, sier hun.

Sykehuset sier de jobber med å gå gjennom brevet fra de tillitsvalgte og anklagene om brudd på avtaler og lovverk, og at de derfor ikke kan kommentere dette.