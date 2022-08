Raymond Johansen møtte Zelenskyj

Formålet med besøket var å signere en avtale med åtte andre byer om gjenoppbyggingen etter krigen.

Byrådssekretær i Oslo Kaia Storvik bekrefter at Johansen befinner seg i Ukraina:

– Raymond er styremedlem i den europeiske interesseorganisasjonen Eurocities, med over 200 europeiske byer. I samarbeid med to ukrainske byorganisasjoner har de besøkt Ukraina for å signere en avtale med åtte andre byer om gjenoppbyggingen etter krigen. Så han er der i regi av den organisasjonen sammen med flere andre ordførere.

Også Ukrainas president har utalt seg om besøket:

– Jeg er glad for å ønske velkommen til delegasjonen fra Eurocities til Ukraina. Vi setter pris på at dere står ved vår side i denne vanskelige tiden, når vårt land kjemper mot den russiske innovasjonen, skriver Zelenskyj på sin Telegram-konto.

– Takk til europeiske byer for at dere tar inn vårt folk som har flyktet fra krigen. Vi vil også være takknemlige for hjelp til å gjenopprette boliger, infostruktur, og betingelser for retur av ukrainere. Det er viktig at gjenoppbyggingen starter nå, ikke etter krigen, fortsetter presidenten.

Zelenskyj avslutter med at det ble signert et dokument for å støtte gjenoppbyggingen av ukrainske byer.

Borgermesteren i Helsinki delte et bilde som viser at flere topper fra Europeiske storbyer møttes i Ukraina, deriblant Raymond Johansen og Volodymyr Zelenskyj.

