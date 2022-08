Samferdselssjef om brokollapsen: − Det er en marerittsituasjon

TRETTEN (VG) Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er på befaring i Gudbrandsdalen etter at Tretten bru kollapset mandag morgen.

Også samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, er til stede under befaringen.

– Liv kunne gått tapt. Det er en marerittsituasjon, sier hun til pressen.

– Det har gått skolebuss over broa rett før det skjedde.

Det var klokken 07.33 mandag morgen at Vegtrafikksentralen først tvitret om at Tretten bru i Gudbrandsdalen hadde kollapset.

Mandag var Nygård allerede på reise i Innlandet, hvor han også har besøkt blant annet Stange stasjon, Minnevik jernbanebru og Eidsvoll stasjon.

BEFARING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er på plass i Gudbrandsdalen etter brokollapsen ved Tretten. Til høyre er avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, mens samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune står i forgrunnen.

Statens vegvesen: Årsaken er fremdeles ukjent

Statens vegvesen har også sin første befaring på stedet mandag ettermiddag. I tillegg er representanter fra Havarikommisjonen til stede.

Tidligere på dagen ble det kjent at vegvesenet har bedt om ekstern granskning av

Ifølge avdelingsdirektør Cato Løkken er det fremdeles for tidlig å fastslå årsaken til brokollapsen.

– Vi undersøker og tar bilder på stedet nå, og ut fra det må vi gjøre oss vurderinger av hva som har skjedd, sier han til VG.

– Vi samler inn data og har ikke kommet så langt at vi analyserer ennå, sier Løkken.

En drone har blitt sendt opp for å få oversikt over kollapsen. Ifølge avdelingsdirektøren er det fin flyt i trafikken på stedet.

– Er det planer om å sette opp en midlertidig bro?

– Det har ikke blitt tatt stilling til ennå, og avgjøres av fylkeskommunen, sier Løkken.

Han forteller også at det gjøres klart til at kraner skal få plass på stedet, slik at rydding av E6 forhåpentligvis kan starte tirsdag.

Ingen planer om å stenge lignende broer

Elleve broer i regionen har samme konstruksjon som Tretten bru. I 2016 kollapset også Perkolo bro i Innlandet.

Setter i gang ekstern granskning

Tidligere mandag ettermiddag ble det kjent at Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune igangsetter en ekstern granskning av brokollapsen.

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunn i denne saken, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemeldingen.

Et uavhengig fagpanel skal settes sammen. Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på broer med lik konstruksjon.