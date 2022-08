Gater oversvømt etter vannlekkasje på Frogner

Beboere i området må innstille seg på å miste vannet i en periode, varsler politiet.

Det har oppstått en vannlekkasje i området Vestkanttorget, skriver politiet i Oslo på Twitter.

– Det fremstår som en omfattende lekkasje, og det vil ta noe tid å få kontroll på denne, skriver politiet.

Brannvesenet og Oslo vann- og avløpsetat arbeider på stedet.

– Det er formentlig en vannledning som har røket. Vi jobber nå med å stenge ventiler som best vi kan for å se om vi kan få vannlekkasjen til å stoppe, sier vaktkommandør i Glenn Gulbrandsen.

I SANDALER: Petter Pilgaard var en av de som prøvde å hjelpe til med lekkasjen.

Brannvesenet jobber også med flomvern for å forhindre at vann flommer inn i bygårder. De er kjent med at det har rent inn vann i noen boliger.

– Hvor omfattende er lekkasjen?

– Det er vanskelig å si, det er store mengder vann. Men akkurat hvilket geografisk område som er utsatt kan jeg ikke svare på.

– Er det krevende å få kontroll på lekkasjen?

– Ja, jeg vil jo si det. Både OBRE og Oslo vann- og avløp jobber på spreng der ute, sier vaktkommandøren.

Flere har tipset VG om brunt vann i springen.

Vaktkommandør Gulbrandsen sier det kan skyldes at noen ventiler er stengt av, eller at det skyldes bruddet på vannledningen som er røket, men tar forbehold i og med at han ikke er rørlegger.

FLOM: Vann- og avløpsetaten arbeider på stedet.

I en oppdatering klokken 20:21 skriver Oslo politidistrikt at det fortsatt ikke er kontroll på vannlekkasjen.

– Beboere i området må påregne å miste vannet for en periode. Det er ikke ønskelig med kjøretøy inn mot området der lekkasjen er. Derfor er veiene sperret, skriver de.