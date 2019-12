Utvalg: Videregående-elever får rett til å fullføre - må bestå før neste nivå

Elever skal ha rett til å fullføre videregående. Men elevene må bestå fag for å gå videre til neste nivå.

Det foreslår det regjeringsoppnevnte Lied-utvalget, som la frem sin innstilling for kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag formiddag.

– Videregående opplæring skal være basert på kvalifikasjoner. Elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen skal få innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk, og elevene må bestå fagene for å kunne gå videre til neste fagnivå, foreslår utvalget som er ledet av tidligere leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

MINISTER: Jan Tore Sanner (H) varsler at han har sans for mange av tiltakene som Lied-utvalget kommer med. Foto: Gisle Oddstad, VG

Fullføringsrett

I tillegg inneholder innstillingen at retten til videregående opplæring utvides til en fullføringsrett. Det betyr at hver enkelt elev får en rett til å fullføre enten yrkesrettet videregående eller studiespesialisering. Samtidig vil dagens ordning med rett til et visst antall år med videregående opplæring falle bort, fremgår det av utvalgets forslag.

Hovedforslaget Retten til videregående opplæring utvides til en rett til å fullføre – altså å gå bort fra en rett som gjelder antall år med videregående opplæring.

Opplæringen baseres på kvalifikasjoner. Elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen, skal gjennom innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk, og elevene må bestå fagene for å kunne gå videre til neste fagnivå.

Opplæringen skal føre til enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. (Kilde: Lied-utvalgets forslag til regjeringen og Kunnskapsdepartementet.)

Videregående opplæring skal føre til enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Dette fordrer at det skal legges sterkere føringer for innholdet i hver enkelt elevs opplæring, foreslår utvalget videre.

– Alle elever skal få oppleve å mestre, og opplæringen skal være tilpasset elevenes faglige utgangspunkt. Vi må derfor sørge for at elever kvalifiseres inn, men også gjennom opplæringen, og at de får en tydelig sluttkompetanse som oppleves relevant både for dem og samfunnet når de er ferdig. Vi foreslår blant annet å endre på retten til videregående opplæring slik at det blir en rett til å fullføre med kompetanse, ikke bare en tidsbegrenset rett til tre års opplæring, sier utvalgsleder Ragnhild Lied.

I forslaget foreslås det obligatoriske innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever som trenger dette. Utvalget har beregnet at dette dreier seg om 10800 elever, og at halvparten av disse har et omfattende behov for opplæring i innføringsfagene.

Ut fra en snittkostnad pr. elev i videregående på 173.163 kroner og 141.203 kroner i henholdsvis yrkesfag og studiespes. er det beregnet en høyere lærertetthet og en kostnad på 700 millioner kroner i året for de nye innføringsfagene.

LÆRER OG UTVALGSLEDER: Ragnhild Lied leder utvalget som er oppnevnt av regjeringen for å se på videregående opplæring på nytt. Hun er leder av UNIO, men har også bakgrunn som lærer i videregående skole og som leder for Utdanningsforbundet. Foto: Patrick da Silva Sæther

Åpen minister

Ragnhild Lied møter på ingen måte stengt dør for sine forslag hos kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Han har sammen med sine forgjengere slitt årlig med et stor frafall av elever fra videregående, spesielt fra gutter i yrkesrettet utdanning.

Senest i skoleåret 2018/2019 sluttet det 6435 elever i løpet av skoleåret.

Sanner mener rapporten og forslagene til over 100 tiltak fra Lied-uvalget viser at det er behov for å fornye videregående opplæring.

– I dag har mange elever store kunnskapshull fra grunnskolen, og møter derfor utfordringer i videregående. Mange elever er heller ikke godt nok forberedt når de skal søke læreplass eller ta fatt på videre studier. Vårt mål er at ni av ti elever skal fullføre og bestå videregående. Liedutvalget gir oss et godt grunnlag for nødvendige endringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Dropper ut

Han er bekymret for at rundt 8000 elever de siste tre årene har gått ut av grunnskolen med under 30 grunnskolepoeng. I denne gruppen elever i 2013, var det mindre enn 50 prosent av dem som fullførte videregående.

– Det er alvorlig og en stor utfordring. Elever med svake forutsetninger møter forventninger og krav som alle andre elever, men fordi de ikke får bedre tilrettelegging og støtte blir veien fra skolebenken til frafall kort. Det skal vi gjøre noe med, sier Sanner i en pressemelding.

Lied-utvalget vil også gi de yrkesfaglige utdanningsprogrammene større fleksibilitet. Det viser til at i noen yrker er det større behov for god språkkunnskap, for eksempel i reiselivsbransjen, mens det i andre yrker vil være mer behov for enda mer realfagkunnskap. Utvalget foreslår derfor større variasjon mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier rapporten er «etterlengtet» – 25 år etter at Reform 94 kom under daværende utdanningsminister Gudmund Hernes (Ap).

Denne reformen, som innebar at alle fikk rett til videregående opplæring, har i ettertid blitt kritisert blant annet for å gjøre yrkesopplæringen teori-tung.

– At utvalget går bort fra retten til et bestemt omfang av videregående opplæring til en rett til å fullføre, er nytt og spennende. Hvordan dette kan gjennomføres, må vi se nærmere på, sier Handal til NTB.

Han sier også til Utdanningsnytt at han er spesielt glad for forslaget om å rendyrke studieforberende og yrkesfag.

