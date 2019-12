GNAGERE: Bevere skal være blant årsaken til de mange strømbruddene. Bildene ble tatt lørdag morgen etter nattens strømbrudd. Foto: PRIVAT

Glupske bevere har mørklagt grend flere ganger

I den lille grenden Fjone i Nissedal har stadige strømbrudd gitt innbyggere hodebry. Blant utfordringene strømselskapet har, er bevere.

– I Fjone har vi hatt litt for mange feil, erkjenner daglig leder i Vest-Telemark Kraftlag, Ketil Kvaale, til VG.

De har ansvar for strømnettet til den lille grenden i Telemark.

Bever, snø og vind

Det er flere grunner til strømbruddene, som har kommet hyppigere enn normalt i 2019. Mye snø og vind har gjort skade, sammen med en noe mer uvanlig utfordring.

– I høst var det en del problemer med bever, forklarer Kvaale.

Han kan ikke svare på hvor mange av de totalt 46 strømbruddene i 2019 som skyldes «beverangrep», men de vet hvordan problemene oppstår.

– Det er en innsjø ved Fjone som heter Nisser hvor de har noen ivrige bevere, sier han.

Problemet er at i sin jakt på tømmer kan dyrene gå til angrep på trær som står i nærheten av den ene linjen som går til den lille grenden. Dermed faller trærne over ledningene.

– Det er nok at en gren legger seg inntil ledingen, så stanser strømmen, legger Kvaale til.

Stor frustrasjon

Michael Berggren driver Nisser hyttegrend og camping. Her leier de blant annet ut hytter til turister. Han sier at strømbruddene har vært en stor frustrasjon i lang tid, og at problemet har blitt enda verre den siste tiden.

– Vi er avhengige av stabil strøm. Det er ikke alltid at strømmen er borte så lenge, men i helgen var den borte i fire timer til sammen, forteller han.

Han forteller at de også har tapt penger på det.

– Vi får klager fra gjestene. De har ikke oppvarming, det er mørkt og de får ikke laget mat. Da kan vi ikke ta full betaling fra dem, sier han.

MØRKT: Søsknene Anne (13), Frantz (11) og Isak (8) Berggren har flere ganger vært nødt til å tenne lys for å spille kort. Foto: PRIVAT

Kastet matvarer til 15.000 kroner

Fjonebrygg, som drives av Bente Levisen, har også problemer med strømbruddene. Hun er tydelig på at de ikke ønsker å klage over situasjonen og lage en stor sak.

Men hun har ikke mulighet til å være i kafeen og bryggeriet hele tiden, noe som skaper trøbbel.

– Når strømmen går og kommer tilbake, går også sikringene. Den ene gangen måtte vi kaste matvarer til opp mot 15.000 kroner, sier Levisen til VG.

I tillegg er det overhengende fare for at mellom 1000 og 1500 flasker med egenbrygget øl blir dårlig.

– Det ene rommet med ølflasker skal holde 25 grader til å modnes. Ølen modner ikke mye på 5 grader, men vi vet ikke ennå om det er ødelagt eller utsatt.

– Bare på én dag har strømmen gått fire ganger, og når vi er borte lengre blir konsekvensene store. Det er kjempeirriterende, sier hun.

De jobber nå med å finne en løsning på problemene, men sier det er vanskelig nå i startfasen.

– Vi har ikke interesse av å klage på dette til VG, men det er irriterende, avslutter hun.

Tar ikke ansvar for ødeleggelser

Ketil Engstrøm, som selv bor i Fjone, kommer derimot med krass kritikk av sin kraftleverandør.

– Da jeg snakket med dem i natt fikk jeg beskjed om å ta kontakt med «vår herre», sier han lettere irritert til VG.

– De har skyldt på været og bevere, men vi har betalt for at de skal rydde kraftlinjen for lenge siden.

I tillegg til at strømbruddene i seg selv er slitsomme, har Engstrøm opplevd andre problemer.

– Jeg har bedt om erstatning for en varmepumpe. Andre har fått ødelagt frysere i hytter. Det har blitt verre og verre den siste tiden.

– FOR MANGE FEIL: Daglig leder Ketil Kvaale i Vest-Telemark Kraftlag. Foto: Privat

Ketil Kvaale sier dette ikke er Vest-Telemark Kraftlag sitt ansvar.

– Det er spørsmål om det er samfunnsøkonomisk verdt det. Hvis så mye skog skal ryddes, er det ikke verdt prisen.

– Vi rydder det vi kan rydde, legger han til.

Kvaale anbefaler å ha en alternativ strømkilde tilgjengelig for de som er ekstra utsatt for strømbrudd.

– Det er et typisk eksempel på at de må finne en løsning som gjør at de tåler strømbrudd. Avbruddsfri strømforsyning er ikke et mål i Norge, forklarer han.

Publisert: 23.12.19 kl. 17:46

