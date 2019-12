DØD: Islandshesten Balder ble funnet død tirsdag etter å ha løpt inn i et tre. Foto: Fjelleventyret

Islandshesten Balder løp i døden – knyttes til fyrverkeri

Islandshesten Balder (10) ble funnet død etter å ha løpt inn i et tre. Eierne i Skjåk er sikre på at han ble skremt av fyrverkeriet de hørte natt til tirsdag.

Nå nettopp

Hanne Forreløkken, som driver Fjelleventyret sammen med sin mann Magne Håvard Forberg, forteller at de savnet en av familiens 14 islandshester da de våknet om morgenen.

– Døtrene våre startet en leteaksjon i det store, inngjerdede skogholtet som hestene lever på. De lette i tre timer før de til slutt fant ham. Da lå han i fullt firsprang i mageleie med venstre fremfot frem og høyre bak. Hodeskallen var rett mot et tre, og han hadde blødninger mellom øynene og i skallen. Det er ikke tvil om hendelsesforløpet, sier Forreløkken til VG.

Hun forteller at hestene går ute 364 dager i året men at de nyttårsaften setter dem inn i stallen i hver sin bås, for at de ikke skal bli skremt av alle rakettene.

– En pluss en

– Men man kan ikke forberede seg på raketter 30.12. Vi hørte raketter i går og i natt, sier Forreløkken.

– Vi har hatt hester i mange år og aldri opplevd noe lignende. Men når vi hørte raketter i går og finner en hest som sprunget seg i hjel i natt blir det en pluss en, legger hun til.

Forreløkken forteller at hestene er verdifulle, de får dem først når de er seks år gamle og ferdig dresserte til å kunne brukes av turister som ønsker å være med på rideturer på fjellet.

– Det er også en arbeidssorg bak dette, sier Forreløkken som sier at de vil anmelde saken til politiet.

– Hvis du skjøt raketter i Skjåk den 30.12 og har dårlig samvittighet, er det lov å melde seg. Det er også lov til å komme på gården og be om unnskylding, sier Forreløkken.

Politiet bekrefter at en islandshest ble funnet død i Skjåk i dag og at den trolig har løpt i et tre i løpet av natten.

– Veterinær har vært på stedet og bekrefter at den døde etter at den løp inn i et tre, sier operasjonsleder Per Solberg hos politiet i Innlandet til VG.

Han forteller at dyreeier opplyser at det ble skutt opp fyrverkeri i området i går kveld og i natt.

– Vi avventer nå og ser om dyreeier anmelder saken. I så fall vil vi etterforske den og opprette straffesak, sier Solberg.

Publisert: 31.12.19 kl. 23:16

Mer om

Flere artikler