Stormen fortsetter på Vestlandet: – Bør være veldig forsiktig

Vinden som herjer på Vestlandet slipper ikke taket ennå, og vil bevege seg nordover senere i uken.

Tirsdag ble Måløybrua i Kinn kommune stengt etter at en lastebil veltet på broen. Den sterke vinden kommer til å plage Vestlandet også i natt og i morgen, forteller Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– Det er der det blåser mest nå, og det ser ut som om det vil fortsette å blåse godt der en stund til, før vinden minker noe og vender i sørvest retning, sier han til VG.

Ved Kråkenes fyr har Meteorologisk institutt målt sterk storm, som er det siste nivået før orkan. Senere på kvelden har vinden roet seg ett hakk, til full storm. Men uværet er ikke over på Vestlandet, forteller meteorologen.

– Det blir fortsatt mye vind utover natten og morgendagen i Sogn og Fjordane, Hordaland og til en viss grad i Rogaland, men kanskje litt mindre vind enn nå i kveld, sier han.

Uværet vil merkes særlig nord i det nysammenslåtte fylket Vestland, som består av de tidligere fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Årsaken til den kraftige vinden er et stormsenter som er i ferd med å passere Island på vei nordover, forteller Haga.

Temperaturen vil også synke i dette området, og når mildværet forsvinner vil det bli regnbyger – og snøbyger i høyere strøk. I Sogn og Fjordane kan det bli snø så lavt som 300 meter over havet og i Rogaland ned til 500–600 meter.

Trøndelag: Kan bli sterk storm

I Møre og Romsdal har brannvesenet vært ute for å sikre løse søppelbøtter og takplater tirsdag kveld.

– Når lavtrykket beveger seg nordover vil Møre og Romsdal og Trøndelag få mer vind, som øker på fra sørvestlig retning. Onsdag kveld kan den komme opp til sterk storm på kysten av Nordmøre og Trøndelag.

Meteorologen varsler at kan bli snøbyger over 300–400 meter over havet.

– Det er fare for torden også i de områdene utover dagen.

I fjellet i Sør-Norge blir det sterk vind gjennom natten og morgendagen, fra sterk kuling til full storm.

– Det blir nok vanskelige kjøreforhold i fjellet i morgen, og det gir seg nok ikke før natt til torsdag.

– Bør være veldig forsiktig

– Nord-Norge slipper heller ikke unna. Det er Nordland som får den kraftigste vinden, og i morgen kan det komme opp i liten storm der på ettermiddagen.

Troms og Finnmark slipper litt billigere unna, med stiv til sterk kuling. Østlandet vil nok merke vinden både i natt og i morgen, forteller Haga – men ligger mer beskyttet til.

Tirsdag kveld meldte Øst politidistrikt om tak som rives av og gjenstander som blåses av gårde med vinden på Strømmen i Viken.

Rådet fra meteorologen er å passe litt ekstra på, særlig for folk oppover kysten fra Sogn og Fjordane til Trøndelag.

– Det blir veldig høy sjø og høye bølger som kan slå godt innover land. Man bør være veldig forsiktig hvis man er ute og føler litt på været. Det vil også kunne påvirke kommunikasjon, med broer som blir stengt og ferger som blir innstilt, så beregn tid.

Vinden kan også velte trær og dra med seg løse gjenstander, som Haga oppfordrer til å sikre nå.

