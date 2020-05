EID-FEIRING VALLHALL: Slik så det ut da statsminister Erna Solberg besøkte Islamic Cultural Center og Det Islamske forbundet i forbindelse med feiringen av eid i Vallhall Arena i 2017. I år blir det annerledes. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik blir årets eid-feiring: – Jeg tror det blir en minnerik dag

Det har vært en annerledes ramadan i år som følge av coronavirus-pandemien. Slutten på fastemåneden skal blant annet markeres med drive-in-fest.

Eid al-fitr markerer slutten på den muslimske fastemåneden ramadan, og samler over 200.000 muslimer i Norge. 24. mai er fastemåneden over, og høytiden skal feires.

– Det blir litt annerledes. Det er klart. Men vi klarer å tilpasse oss den vanskelige tiden, sier daglig leder ved Rabita-moskeen i Oslo, Djamel Selhi.

På grunn av restriksjoner som følge av coronaviruset er de fleste fellesarrangementene avlyst. Flere moskeer har valgt å ha begrenset tilgang, mens noen moskeer gjør som Rabita og holder stengt.

– Det har vært trist å ikke kunne be i moskeen, men det har vært en veldig fin måned hvor man har vært mye med familien. Vi oppfordrer våre medlemmer og andre til å be hjemme med sine familier, sier Selhi.

DRIVE-IN: Her skal eid feires. Arshad Jamil er prosjektansvarlig for drive-in eid-markeringen på Tryvann. Han forteller at de ble inspirert av drive-in kinoene. Foto: PRIVAT

Til tross for restriksjoner og moskeer som har begrenset tilgang eller er stengt har de funnet en måte å feire dagen sammen på.

I Oslo inviterer Det islamske forbundet (Rabita) alle muslimer til felles drive-in-samling på Tryvann i Oslo.

– Det er flere tusen muslimer som ikke får startet dagen med gudstjeneste siden mange moskeer er stengt. Vi tror det blir en elektrisk stemning sier prosjektansvarlig Arshad Jamil.

Opptil 250 biler kan samles på Tryvann for felles bønn, underholdning, kaker og godteri. Jamil sier de har tenkt lenge på hva de kunne gjøre for å feire under denne spesielle tiden.

– Hele målet er å gi alle en fellesskapsfølelse, og på slutten er det lov å tute og hyle. Jeg tror det blir en minnerik dag, sier Jamil.

I Bergen samles til vanlig minst 4000 muslimer i Grieghallen for å be felles eid-bønn. Slik blir det ikke i år. Bergen moské har begrenset tilgang, og på sin Facebook-side skriver de flere retningslinjer for å kunne komme til moskeen for å be.

– Folk kan komme til moskeen for å be, men på grunn av smittevernsreglene kan kun 50 personer være i lokalet samtidig. De som vil be i moskeen må registrere seg på forhånd, sier Abdi-Ladif Ahmed, imam i Bergen moské, til NRK.

I Trondheim oppfordrer Det muslimske samfunnet i Trondheim til å be bønn hjemme, individuelt eller i små familiegrupper for å unngå risikoen for coronaviruset.

Portforbud i Saudi-Arabia

Årets eid-feiring blir annerledes over hele verden, og ikke alle er like heldige som muslimene i Norge som får feiret sammen.

I Saudi-Arabia, hvor islams helligste by Mekka ligger, har myndighetene annonsert at de vil innføre 24 timers portforbud i hele landet fra førstkommende lørdag, og ut i neste uke under eid al-fitr-festivalen ifølge Washington Post.

Grunnen til det skal være at Saudi-Arabia og andre arabiske land i Persiabukta har fått en økning i antall coronasmittede den siste tiden.

Myndighetene har bestemt at flere restriksjoner som har vært lettet på den siste måneden skal bli gjeninnført.

Da ramadan begynte hadde Saudi-Arabia registrert 15.000 smittede av coronaviruset. Under en måned senere har tallet firedoblet seg med over 60.000 bekreftet smittede.

Publisert: 23.05.20 kl. 12:17 Oppdatert: 23.05.20 kl. 12:35

