Brann i rekkehus i Oslo: Én skadet

Det brenner kraftig i et rekkehus på Høybråten. En person er skadet, opplyser politiet.

Oppdatert nå nettopp

Tykk, svart røyk stiger opp fra et rekkehus på Høybråten i bydelen Stovner i Oslo. Mange mennesker har stoppet opp ved synet av brannen lørdag formiddag.

Politiet og brannvesenet i Oslo er på stedet, og bedriver nå slukningsarbeid.

– Vi mener å ha kontroll på de som har befunnet seg innendørs, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til VG.

En person er skadet i brannen, opplyser politiet i 12.22-tiden.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Oslo 110-sentral opplyser til VG at de har sendt syv brannbiler til stedet, og at en åttende er på vei.

– Per nå er det brann i to boenheter. Det kan være spredningsfare til de to andre husene i samme bygg, da det er snakk om et rekkehus, sier vaktkommandør Hans Erik Tysdal til VG.

Klikk for å aktivere kartet

Han opplyser om at flere beboere har evakuert seg selv, mens andre har blitt evakuert av brannvesenet.

– Vi er i gang med slukking og med å søke gjennom bygningene, sier Tysdal.

Ifølge Dagbladet har brannen spredt seg til et nærliggende rekkehus.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen 11.09 lørdag morgen. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Politiet skriver på Twitter at røyken spres med vinden, og at de har mottatt flere meldinger om brann andre steder, som trolig skyldes røyken fra brannen på Høybråten.

SAMLET: Røyken fra brannen på Haugenstua er synlig på lang avstand, og mange stoppet opp ved synet av brannen. Foto: Benedicte Bratås, VG

Publisert: 30.05.20 kl. 11:40 Oppdatert: 30.05.20 kl. 12:33

Mer om Brann Oslo

Fra andre aviser