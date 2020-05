KRITISK: SV-sjef Audun Lysbakken er kritisk til ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen, som ble lagt frem torsdag. Foto: Ola Vatn / VG

SV-sjefen vil ikke frede Tangen-avtalen

SV-leder Audun Lysbakken er sterkt kritisk til Nicolai Tangens ansettelsesavtale, som ble kjent i dag. En av landets fremste økonomi-professorer mener problemene ikke er løst, mens en kollega gir tommelen opp.

– Vi kan ikke ha en vandrende interessekonflikt som sjef for Oljefondet. Det er vanskelig å se at denne avtalen løser problemene, hverken når det gjelder interessekonflikter eller bruk av skatteparadis, sier Lysbakken til VG, som en første reaksjon etter at sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag la frem den endelige ansettelsesavtalen som Norges Banks hovedstyre vedtok onsdag.

Også professor Guttorm Schjeldrup ved Norges Handelshøyskole er kritisk:

– Jeg er skeptisk til den skisserte løsningen i ansettelsesavtalen. Verken bruken av advokat og Gabler som forvalter av Tangens formue eller nedsalget av eierandel i AKO løser interessekonflikten, sier han til VG. Han fremholder at Tangen er hovedeier i AKO Capital.

– De har inntekter fra å forvalte de ulike AKO-fondene. I tillegg har Tangen plassert hoveddelen av sin formue i AKO-fondene. Tangen vil vite - selv om han er passivt investert i AKO-fondene - hvordan oljefondets investeringsstrategier påvirker verdiene i AKO-fondene fordi han kjenner AKO-systemet godt, sier han.

– Vil alltid være en interessekonflikt

Han mener at Oljefondets investeringsstrategier har derfor konsekvenser for AKO-fondene og Tangens formue og inntekt.

– Dette kan påvirke Tangens beslutninger som sjef for oljefondet og demmer derfor ikke opp om habilitetsspørsmålet eller interessekonflikten. Hvis Tangen skal tilbake til AKO-systemet etter jobben i oljefondet minsker ikke dette interessekonflikten snarere tvert imot.

Han legger til:

– Det er grunn til å minne om at forvaltningslovens regler om habilitet også gjelder for sjefen i oljefondet. Så lenge Tangen er passivt investert i et aktivt forvaltet fond som operer i investeringssfæren til oljefondet, vil det alltid være en interessekonflikt.

NHH-professoren er veldig klar på hva som må til:

– Både armlengde og habilitet krever en annen type løsning enn det som ligger i ansettelsesavtalen nemlig at Tangen ikke har eierinteresser i aktivt forvaltede fond som er investert i det samme investeringsunivers som oljefondet.

NHH-kollega og finansprofessor Karin Thorburn er mer positivt og sier til VG:

– Jeg syns det ser bra ut. Tangen har ingen innflytelse over eller informasjon om forvaltningen hos Gabler. Det er tredjepart / tillitsmann som følger opp Gabler og Ako systemet, uten personlig relasjon og uten kontakt, sier Thorburn til VG.

Dette er hovedpunktene i avtalen Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.

Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

Gabler Investments AS skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene etter et diskresjonært mandat. En fullmektig vil håndtere all dialog med Gabler. Det innebærer at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikrer at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen.

I en periode på seks måneder etter sin avgang kan ikke Tangen yte tjenester til eller gå inn i verv i AKO-systemet Vis mer

Krav fra kontrollorganet

Norges Banks kontrollutvalg har stilt en rekke spørsmål om ansettelsesprosessen. De skal behandle saken på sitt møte 11. juni.

SV-leder Lysbakken sier det blir en prosess fremover.

– Det er vårt absolutte krav at representantskapet får gå grundig inn i avtalen før en endelig avgjørelse om tiltredelse tas. Denne ansettelsen kan ikke fredes før representantskapet har sagt sitt, sier han og legger til:

– Vi må ha tilstrekkelig innsyn i hvordan AKO-systemet opererer. Det er det vanskelig å skjønne at vi kan få så lenge skatteparadiset Cayman Islands fortsatt skal brukes av AKO. Svært viktige interesser for landet står på spill. Stortingets tilsynsorgan må nå få gjøre jobben sin, og hovedstyret i Norges Bank må gi dem tid til det, sier han.

Representantskapet har flere ganger behandlet saken og kommet med kritiske spørsmål og vurderinger: Først ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet i nesten fem timer om ansettelsen 22. april, før de 23. april sendte 26 spørsmål til hovedstyret.

Styret svarte på spørsmålene, men de svarene utløste et dokument, som representantskapet sendte til hovedstyret 11. mai.

Vakte oppsikt

Dette dokumentet vakte oppsikt:

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skrev Norges Banks kontrollutvalg.

Representantskapet ber hovedstyret innhente fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet:

Tangen personlig skal ikke motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AKO-systemet så lenge han er daglig leder for NBIM (oljefondet). Men han vil kunne gjenoppta eierskapet når han er ferdig som Oljefondsjef.

«Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM», skriver de.

«For representantskapet er det viktig at Tangens fremtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU (oljefondet, journ.anm.) og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

Utnevnelsen av Tangen har vært omstridt.

I april avdekket VG hvordan Tangen et halvår tidligere fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse i USA.

Blant deltagerne var den norske regjeringsadvokaten, daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad, styregrossist Knut Brundtland, professor Henrik Syse, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), FN-ambassadør Mona Juul og NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Stor skattesak i England

I etterkant valgte flere arbeidsgivere å betale tilbake utgifter for seminaret til Tangen.

Representantskapet i Norges Bank har kritisert ansettelsesprosessen i sterke ordelag og stilt en rekke spørsmål ved Tangens omfattende bruk av skatteparadis.

Ikke minst har de vært opptatt av Tangens bånd til sitt britiske hedgefond AKO Capital og at det bygges opp en «brannmur» mellom sjefsjobben i Oljefondet, den private milliardformuen og hedgefondet.

Det har ført til ekstra møtevirksomhet og forhandlinger mellom Tangens juridiske rådgivere, AKO-systemet og Norges Bank.

Norges Bank brøt offentlighetsloven da de ikke førte Tangen på den offisielle søkerlisten og offentliggjorde det. I dag avdekket VG at selskapet Gabler AS, som skal vokte Tangens verdier når han tiltrer som Oljefond-sjef, også anbefaler kundene sine å kjøpe fondsandeler i AKO-systemet.

VG avslørte også at AKO Capital, Tangen og flere partnere har en stor skattesak gående i Storbritannia. For Tangen står flere hundre millioner kroner på spill. Finansminister Jan Tore Sanner (H) ble ikke informert om saken av Norges Bank før kunngjøringen om at Tangen var ønsket som sjef for Oljefondet.

