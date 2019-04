FARENS FORSVARER: Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Hansen, Frode

Far frikjent i grov familievoldssak: – Dette er et justismord

I politiavhør og to rettssaker beskrev moren og hennes tre barn et terrorregime gjennom flere år – håndhevet av faren. Nå er mannen frikjent for fysisk og psykisk vold, etter at barna endret forklaring.

I to rettsinstanser sto de tre barna på morens side i en familievoldssak mot faren. Noen måneder etter at faren ble dømt i lagmannsretten i mai 2017, tok barna kontakt med politiet og ba om nye avhør.

I en fersk dom fra lagmannsretten er mannen frikjent for to av tre tiltalepunkter, som går på voldtekter og mishandling av kona og mishandling av barna.

– Det er en utrolig lettelse for han etter så mange år med kamp. Hele saken er en tragedie, ikke bare for han, men for hele familien. Faktum er at dette er et justismord, sier mannens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

Sommeren 2015 ble familiefaren pågrepet og siktet for familievold gjennom vel 20 år. Han nektet straffskyld, men politiet festet lit til forklaringene til kona og parets tre felles barn.

Ble løslatt fra fengsel

I august 2017 ble de tre ungene i tenårene avhørt på nytt.

«Vi ville nå fortelle sannheten.», sa de tre barna da de kom til et politihus på Østlandet sommeren 2017.

De grove påstandene mot faren om fysisk og psykisk vold gjennom mange år var ikke sanne, fortalte barna.

Faren ble samme måned løslatt fra fengsel.

– Vi er overrasket over utviklingen i saken. Det er ikke vanlig at tre fornærmede trekker sine forklaringer og forteller at det de har forklart tidligere er løgn, sa statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til VG den gang.

Mannens advokat Nils Christian Nordhus sa at faren følte stor lettelse da påtalemyndigheten besluttet å ta hans begjæring om løslatelse til følge.

– Hadde vært utsatt for trusler

Mannen ble imidlertid dømt til et år og seks måneder i fengsel for å ha unndratt barna i tre år fra morens omsorg ved å holde de i Irak. Også dette har mannen nektet for. Denne straffen er allerede sonet ved utholdt varetekt.

– Faktum er at han er domfelt for å ha unndratt barna i over tre år fra morens omsorg i Irak, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Han vil ikke kommentere Nils Christian Nordhus uttalelse om at dette er et justismord. Statsadvokaten forteller at det var han som trakk tiltalens post en og to, etter at barna endret forklaringene sine.

– Det har vært en del konflikter innad i familien. Vi har forsøkt å etterforske hvorfor døtrene endret forklaring, sier Schei.

Endret fram og tilbake

Statsadvokaten forteller at en av de tre døtrene enda en gang endret forklaring.

– Hun sa våren 2018 at de hadde vært utsatt for trusler, og det var derfor de skulle trekke forklaringene sine. Det nektet de to andre for. Hun endret så igjen forklaringen tilbake til det samme som søstrene, sier Andreas Schei.

Nils Christian Nordhus forteller at disse beskyldningene ble etterforsket og vurdert av påtalemyndigheten.

– Konklusjonen var at det ikke fantes noe hold i anklagen, sier han.

Vil holde foredrag

Advokat Nils Christian Nordhus forteller at mannen i dag har erklært anke til Høyesterett angående rettens avgjørelse om straff.

– Vi mener straffen som er fastsatt uansett er for streng. Vi håper også at dette er en sak som de profesjonelle aktører bør sette seg ned med og analysere, sier Nordhus.

Han forteller videre at hans klient har uttrykk ønske om å delta på seminarer og holde foredrag for norske dommere, for å fortelle sin historie og unngå at noe lignende skjer igjen.

Dømt i tingretten

Oktober 2016 ble trebarnsfaren i 40-årene dømt til syv års fengsel i en tingrett på Østlandet for å ha voldtatt kona gjennom flere år, familievold og omsorgsunndragelse. Han ble også dømt til å betale over 800.000 kroner i oppreisning til kona og parets tre barn.

I tilrettelagte avhør av barna forut for hovedforhandlingen i tingretten, beskrev de vold mot moren og flere voldsepisoder mot dem selv, ifølge dommen:

Slag og spark mot kroppen.

Kniv mot halsen.

Merking av beinet med glovarm kniv.

Drapstrusler

I lagmannsrettens første runde ble faren dømt til åtte års fengsel – men da under dissens. Flertallet så den gang bort ifra at moren skal ha greid å påvirke døtrene til å forklare seg om oppdiktede hendelser.

