Scooterfører savnet etter skred

En scooterfører er savnet etter et snøskred på Reingjerdfjellet i Troms, opplyser politiet.

Den savnede var en del av et følge på fire snøscootere.

– Vi fikk melding om skredet kvart på åtte mandag, og skredet skal ha vært 150-200 meter bredt. Det er høy skredfare i hele Troms , skiftende værforhold og mye snø, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til VG.

En hundefører fra politiet søker nå i området.

Klokken ni mandag opplyser politiet på Twitter at luftambulansen også er på stedet og at et helikopter er på vei med to lavinehunder, innsatsleder fra politiet, samt en fagleder for skred.

I tillegg deltar forsvaret og alle andre tilgjengelige hjelpemannskaper.

Publisert: 01.04.19 kl. 20:51 Oppdatert: 01.04.19 kl. 21:06