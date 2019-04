arrow-left











Lørenskog: Politiet går manngard for å undersøke Hagens eiendom

FJELLHAMAR (VG) Fredag fortsatte politiet søk etter gjenstander og andre spor i jakten på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (69) da hun forsvant i oktober i fjor.

Politiet har satt opp sperrebånd rundt eiendommen til ekteparet Hagen, naboeiendommen i Sloraveien 6 og helt ned til vannet. Politiet går manngard i rundt hele eiendommen og har på seg blå engangshansker.

Like før klokken 11 ankom politiet eiendommen med en kriminalteknikerbil og en sivil politibil. To kriminalteknikere og seks etterforskere er på stedet.

Politiet vil ikke ha fotografene tett på når de nå skal søke på søndre del av eiendommen, som grenser til et lite skogholt.

VGs reporter på stedet forteller at et par politifolk holder vakt på hver sin side av eiendommen mens søket pågår.

arrow-right expand-left SPERRET AV: Politiet har satt sperrebånd rundt eiendommen til ekteparet Hagen, naboeiendommen i Sloraveien 6 og helt ned til vannet.

Gjennomførte søk torsdag

I en pressemelding torsdag opplyste Øst politidistrikt at de ville gjøre nye undersøkelser på eiendommen til ekteparet Hagen torsdag og fredag.

Ifølge politiet er en av årsakene til at undersøkelsene blir gjort nettopp nå, at de har ventet med å gjøre disse søkene til snøen har smeltet.

Torsdag pågikk søket i underkant av en time. Politihund ble brukt i søket, og et helikopter sirklet over området. Det så ikke ut til at politiet tok med seg noe fra eiendommen.

Ber naboer være observante

– I forlengelsen av de utvendige undersøkelsene i Sloraveien, ber vi folk som ferdes i nærområdet om å være observante med tanke på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte, skriver politiet.

Det er nå drøye fem måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor.

Politiet melder torsdag at det ikke har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Det har heller ikke kommet noe bevis for at Anne-Elisabeth er i live. Det er dermed over to måneder siden sist man hørte noe fra motparten. Den gang skisserte de en måte på å gi et livsbevis på.

– Vi ble orientert av politiet at de ville gjøre disse undersøkelsene for noen dager siden og vi set positivt på at politiet bruker alle muligheter til kunne spore gjerningspersoner, sier bistandsadvokat Svein Holden til VG.

Publisert: 12.04.19 kl. 10:57 Oppdatert: 12.04.19 kl. 11:33