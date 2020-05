FORSVARER: Unni Fries er draps- og terrortiltalte Philip Manshaus hovedforsvarer. Foto: Lise Åserud

Mener Manshaus ikke er tilregnelig

– Jeg finner det ikke etisk forsvarlig å la det ligge, sa forsvareren til draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i sin sluttprosedyre i dag. Hun argumenterte deretter for at han ikke er tilregnelig - mot hans vilje.

– Det er relativt uvanlig for en forsvarer å skulle prosedere på noe annet enn det tiltalte gir uttrykk for å mene. Å prosedere mot konklusjonen til tre enige sakkyndige. Likevel er det mitt syn at det foreligger en tvil i denne saken, som jeg som forsvarer ikke finner etisk forsvarlig å la ligge, sa forsvarer Unni Fries da hun innledet sitt sluttinnlegg onsdag.

Skulle retten ikke finne Manshaus tilregnelig, betyr ikke det at han vil bli løslatt.

– Da vil det være aktuelt å dømme ham til tvungent psykisk helsevern, sier Fries.

Hva Manshaus selv mener om egen psyke, er uvesentlig, mener hun.

– Manshaus er selv helt klart på at han opplever seg selv som tilregnelig. Men hans syn kan ikke tillegges vekt. Hvis retten er i tvil om tiltaltes tilregnelighet, skal han ikke idømmes straff, selv om tiltalte selv ønsker det, sa Fries.

Hun mener at angrepet på Al-Noor-moskeen ikke var en fullbyrdet terrorhandling.

– Aktor har hevdet at dette var en fullbyrdet terrorhandling. Det må sees på som et forsøk.

OVERMANNET: Det er drøyt ni måneder siden Philip Manshaus drepte søsteren og deretter tok seg inn i Al Noor-moskeen, hvor han ble overmannet. Bildet er fra fengslingsmøtet 12. august 2019. Foto: Tore Kristiansen

Før Fries holdt aktor Johan Øverberg sitt sluttinnlegg. Her ba han om at Manshaus idømmes 21 års forvaring med en minstetid på 14 år.

– Uten restriktive tiltak vil han være i høy risikogruppe for fremtidig vold. Tiltalte bekrefter at han vil gjøre det igjen dersom han får muligheten, og håper at han får gjort mer skade neste gang. Han vil kjempe videre. Det er hans klare oppfatning som vi må legge til grunn. Det sier han selv om han risikerer meget lang fengselsstraff, sa Øverberg.

Aktor advarte mot å anse terrorangrepet som mislykket.

– Det vil kanskje bli tegnet et bilde av dette som et klumsete terrorangrep. En mislykket ung person, enkelt avvæpnet av en eldre mann. Heldigvis gjorde han noen feil underveis, sier aktor Johan Øverberg i sluttinnlegget mot Philip Manshaus idag, sa Øverberg.

Publisert: 20.05.20

