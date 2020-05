Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mange coronasmittede forteller om endring i smak- og luktesans

To av tre med covid-19 opplevde endring i smak- og luktesans, viser en ny norsk coronastudie.

Over 140.000 norske deltagere har så langt svart på studien. Deltagerne har blant annet svart på symptomer de har kjent på de siste tre ukene – og her skiller endring i smak- og luktesans seg ut, skriver Bergens Tidende.

70 prosent av de med positiv coronatest rapporterte om endret smak- og luktesans. Under 10 prosent av de med negativ test opplevde det samme.

– Vi visste at endret smak- og luktesans er et symptom på coronavirus, men vi ble overrasket over hvor stort utslag det hadde, sier lege Arne Søraas, som også leder studien ved Oslo universitetssykehus.

Også det å være slapp og føle seg sliten er et symptom som går igjen. Hele 85 prosent av de coronasmittede rapporterte om dette, mot 48 prosent av de med negativ test.

– Mange forteller at slappheten varer i flere uker. Det viser at coronavirus ikke er noen spøk, sier Søraas.

198.362 nordmenn er testet for coronaviruset i Norge, men bare 8.240 personer, cirka 1,5 prosent, har testet positivt.

