MATPAUSE: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby snakket nylig med barna i Ammerudlia barnehage i Oslo, som spiste mat fra matboksene sine. Maya, Judi, Asiya og Michelle hadde matpause mens ministeren var på besøk i forbindelse med gjenåpningen av barnehagene. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Guri Melby: Vil ha lengre åpningstid i flere barnehager

Barnehageminister Guri Melby (V) ber barnehagene nærme seg vanlig åpningstid igjen.

– Nå er det grunnlag for at flere barnehager gir et fulltidstilbud etter at den nye veilederen åpner for mer fleksibilitet blant personalet og større barnegrupper, sier Melby til VG.

Hun har fått tilbakemeldinger om at det fortsatt er en del barnehager med åpningstid på rundt seks timer etter at den nye smittevern-veilederen ble klar. Det skaper problemer for foreldre og arbeidstagere som skal komme tilbake til en normal arbeidshverdag igjen, konstaterer kunnskapsministeren som selv er barnehage-forelder.

– I vår barnehage er det åtte timers åpningstid med oppfordring til de som kan om å ha kortere dager. Men også med med muligheter for å være fleksibel ved å avtale direkte på dager med spesielle behov. Det fungerer fint, skryter Melby.

Større barnegrupper I den første veilederen ble det foreslått faste grupper (kohorter) på 3 barn i småbarnsavdeling, og 6 barn i storbarnsavdeling. Nå åpnes det for at antall barn kan økes med opptil 5 barn for de under 3 år, og opptil 10 barn for de over 3 år.

Hvis barnehagen øker antall barn i en kohort, bør den ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.

Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider kan bruke uteområder etter hverandre.

Målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter for å begrense smittespredning innad i en gruppe og mellom grupper. (Kilder: FHI, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Blant annet har hun hatt behov for å levere tidligere på noen av de mest hektiske arbeidsdagene i coronatiden. – Og heldigvis så har barnas far arbeidet på hjemmekontor, sier Melby.

HEKTISK: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har hatt et travelt inntog i regjeringen. Småbarnsmoren med to barn i barnehage, startet som skole og barnehagestatsråd 13. mars – første dag skoler og barnehager ble coronastengt. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Er ikke litt av problemet at regjeringen ikke har bidratt med nok ressurser til at barnehagene kan følge opp de to smittevern-veilederne som er kommet?

– Det skal være én voksen pr. tre barn i småbarnsavdelingene og én voksen pr. seks barn i avdelingene for de større barna i barnehagene. I den siste veilederen er det tatt høyde for at kohortene kan være større, at de kan samarbeide og det gir større fleksibilitet for de ansatte, svarer Melby.

Hun finner grunn til å pushe på barnehagene for at den delen av samfunnet som kan det – i størst mulig grad skal komme tilbake til normalen.

– Erfaringene hittil med gjenåpningen viser at det er trygt å ha større barnegrupper. Dette er gode nyheter for barn som vil leke med flere av vennene sine. Dette gir også fleksibilitet i barnehagenes planlegging av dagen, og flere barnehager vil få mulighet til å gi et fulltidstilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

De første barnehagene åpnet 20. april etter coronastengningen.

I den reviderte veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet gjelder fortsatt tiltakene om at syke personer ikke skal være i barnehagen, at det sørges for god hygiene og redusert kontakt mellom personer.

Kan flytte på ansatte

Det som er endret i veilederen er blant annet organisering av barnegruppene, og det gir større fleksibilitet i hvordan barnehagene kan organisere dagen. Blant annet kan barnehagestyrer flytte ansatte mellom kohorter.

– Hvorfor er det plutselig greit i den nye veilederen med interne omrokeringer av personale mellom kohortene?

– Disse veilederne er laget av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Vi opplevde at noen barnehager oppfattet veilederne mer rigid enn de var ment som. Det har alltid vært rom for en viss fleksibilitet, og denne fleksibiliteten er nå større. Dette er det grunn til å minne om nå, svarer Melby.

Hun og Kunnskapsdepartementet har fått tilbakemeldinger fra foreldre som sliter med å få hverdagen til å gå i hop med korte åpningstider i barnehagene.

Renhold

– De fleste foreldre forholder seg til situasjonen. Men for en del blir det krevende, formidler ministeren.

– Private Barnehagers Landsforbund skriver at den nye veilederen gir bedre fleksibilitet, men løser ikke alle problemer?

– Ja, det er ingen tvil om at det fortsatt er krevende med renhold, vasking av inventar, leker og utstyr samt organisering av dagene. De ansatte strekker seg langt for å gi et godt tilbud til alle barn. Og det viktigste er fortsatt at smittevernet opprettholdes, sier Melby.

DIREKTØR: Anne Lindboe er direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL). Bildet er tatt mens hun var barneombud. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Direktør Anne Lindboe i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier til VG at det går stadig mer i retning av ordinære åpningstider.

Normaliserer seg

– Vi mener at den reviderte veilederen er et viktig skritt mot en mer normal barnehagehverdag, også med ordinære åpningstider. Det er viktig at vi, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, kommer tilbake til hverdagen. Derfor mener vi barnehagene bør strekke seg langt for å få til mer normale åpningstider fremover, selv om det fremover fortsatt vil være økt fokus på hygiene og smittevern.

Lindboe mener muligheten til samarbeidende grupper gjør barnehagene mindre sårbare for fravær.

– I enkelte barnehager kan det fortsatt være utfordringer med å få kabalene med bemanning og barnegrupper til å gå opp. De vil da fortsatt ha muligheten til å ha litt reduserte åpningstider. Men vi antar at dette fremover vil være unntakene og ikke hovedregelen i sektoren, avslutter Lindboe.

Publisert: 13.05.20 kl. 17:02

