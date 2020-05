SAUMFART: Politiets krimteknikere har gått grundig til verks i Sloraveien 4 i Lørenskog, hvor de mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ukjent avsender i trusselmail til Tom Hagen: Visste om sentrale bevis på åstedet

Åtte måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant mottok Tom Hagen en truende e-post fra de påståtte kidnapperne: Der sto det en beskrivelse av konas personlige eiendeler og hvor de lå på åstedet etter at hun var borte.

Nå nettopp

Det får VG opplyst. De personlige eiendelene ble funnet sammen med klærne, trusselbrevet og en strips i nærheten av det sentrale åstedet i Sloraveien 4 i Lørenskog da Tom Hagen kom hjem.

Ifølge VGs opplysninger har han forklart at han observerte de personlige eiendelene i ekteparets hus denne dagen.

SMS og ubesvarte anrop: Nye detaljer fra politiets tidslinje

Nå er han selv siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld, og ble sist uke løslatt fra varetekt etter at lagmannsretten konkluderte med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han nekter straffskyld, er løslatt og kaller anklagene «absurde».

Forrige uke ble han løslatt - se video her:

Omtrent to uker etter at politiet fortalte offentligheten at de mente Lørenskog-forsvinningen var en drapssak, mottok advokat Svein Holden 8. juli 2019 en kryptert e-post fra den påståtte motparten.

Ifølge politiets lingvist var det stor sannsynlighet for at avsenderen var den samme som ved forrige kontakt i januar, og som sto bak trusselbrevet, får VG opplyst.

VG har tidligere omtalt deler av innholdet i e-posten, der Tom Hagen blir tiltalt med navn. Han får spørsmål om han er klar for å forhandle, og oppgitt ulike summer på hva som skal betales.

Les også: Tom Hagen hadde med seg trusselbrevet da han møtte politiet

VG får opplyst at «motparten» også viste til de personlige eiendelene som lå igjen i huset den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Internt i politiet har beskrivelsen av disse gjenstandene og plasseringen av dem blitt sett på som en signatur fra den eller de som er involvert i forsvinningssaken, for å vise at de var den reelle motparten, får VG opplyst.

Derfor tror Hagen-barna på bortføring: «For dem er dette virkelig»

Politiet mener at signaturen viser at avsenderen av e-posten enten har vært på åstedet selv eller at vedkommende har fått informasjon om disse detaljene fra noen som har vært der.

– Av hensyn til bevisforspillelsesfaren kan vi fortsatt ikke kommentere opplysninger om gjenstander og andre spor fra åstedet, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til VG.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: 15.05.20 kl. 17:49

Fra andre aviser