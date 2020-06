OLJE- OG ENERGIMINISTER: Tina Bru Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Tina Bru: – Første gang i årene mine som politiker at jeg har følt meg utrygg

Tina Bru mener debatten mot vindkraft må inn på et bedre spor. Fredag hadde hun selv et ubehagelig møte med demonstranter. – Må gå en strek et sted, sier hun.

Olje- og energiminister, Tina Bru, reagerer kraftig etter å ha lest om prosjektleder i Trønderenergi, Ragnhild Remmen Bull, sitt møte med demonstranter mot vindkraft i VG. Hun ble blant annet forfulgt av en bil.

– Det var dypt opprørende å lese, jeg ble sint av det og sånt skal ingen måtte oppleve. Da har det sklidd ut til et nivå vi ikke kan akseptere. Det tjener ikke debatten. Motstandere må være med på ta ansvaret.

Bru sier også til VG at hun sendte en privat melding til Remmen Bull i kjølvannet av saken.

– Jeg skrev at jeg var lei meg for det hun hadde opplevd og at hun var tøff som stilte med historien sin. Hun skal ha takk for at hun går på jobb. Hun skal ikke bli utsatt for sånt.

Nå mener Bru debatten om vindkraft må inn på et bedre spor.

Selv følte hun seg utrygg blant demonstranter da hun var på et jobboppdrag i Haugesund fredag.

Ble omringet av demonstranter

Da hun kom med bilen på vei til Østensjø Rederi i Haugesund ble hun møtt av det hun anslår å være rundt 30–40 demonstranter som demonstrerte mot vindkraft.

– Da jeg gikk ut begynte de å gå mot oss. Så ble vi omringet rett og slett.

På Facebook skriver hun blant annet følgende om hendelsen:

«Men jeg ble også kalt f***e. Jeg ble forsøkt fysisk hindret fra å gå inn på møtet mitt med Østensjø. Jeg ble fortalt at jeg var en skam. At jeg ødela liv. Jeg møtte en gruppe som demonstrerte mot vindkraft».

På vei inn døren til rederiet opplever hun også å bli blokkert av en demonstrant, forteller hun. Når hun tok et skritt til siden, gjorde personen det samme. Dette er også personen som ifølge Bru ropte skjellsord etter henne.

– Det er første gang i årene mine som politiker at jeg har følt meg utrygg. Det var et sinne og aggresjonsnivå som var litt ubehagelig.

– Uakseptabelt

I Brus status på Facebook kommer det også frem at hun fredag kveld fikk en melding om å henge seg. Og om å være forsiktig med hvor hun går fremover.

– Det er utrolig ubehagelig og det er helt uakseptabelt å true folk på livet, uansett om du er statsråd eller anleggsarbeider. Det gjør man ikke, sier hun.

Bru understreker imidlertid at mange av dem som demonstrerte i Haugesund «oppførte seg helt greit».

– De er lei seg, de er sinte, jeg har forståelse for det. Jeg vil alltid forsvare alles rett til å ytre sin mening gjennom ord og handling så lenge det skjer på en ok måte.

– Det er legitimt å ha demonstrasjon, rope slagord, være uenig med meg, uttrykke det og også bruke sterke ord til en viss grad. Men det må gå en strek et sted. Det som ble ropt etter meg i Haugesund er forbi den streken. Det som ikke er greit er å be folk henge seg, gjøre hærverk på anleggsområder eller forfølge folk som sitter i bilen sin. Gjøre folk redde for å delta i debatten.

Hun legger til:

– Det er den største prisen vi kan ende med å betale her. At noen tenker: «Å bli politiker det gidder jeg ikke. Å jobbe oljebransjen det gidder jeg ikke». Det er et stort tap for samfunnet om vi havner der.

– Beklagelig

Rune Haaland er generalsekretær i Motvind Norge. Han sier til VG at det var Motvind Sør-Vest som holdt demonstrasjonen i Haugesund.

– Vi prøver å finne ut hvem denne ubehagelige personen var, sier han om vedkommende som skal ha blokkert og ropt etter statsråd Bru.

Haaland legger til at demonstrantene i organisasjonen er seriøse og oppfører seg.

– De har demonstrert fredelig. De gjorde de også nå. Så er det ett element her som er motbydelig og som er fryktelig beklagelig.

– Men hun sier hun følte seg omringet av flere. Er dette en ok måte å demonstrere på, tenker du?

– Ja det var en lovlig demonstrasjon. Hun gikk mot den mengden og snakket med dem og bare hadde en diskusjon så vidt jeg har forstått.

– Jeg har forstått at det var en saklig diskusjon der, sier han.

Ønsker å dempe konfliktnivået

Bru sier hun er klar over at debatten om vindkraft er konfliktfylt, men at hun ønsker å dempe konfliktnivået i den offentlige debatten. Hun sier imidlertid at hun ikke kan gi alle motstandere «eksakt det svaret de vil ha».

– Jeg kan ikke stanse konsesjoner som er gitt. Som er en rettighet noen har fått. Som ligger mange år tilbake i tid. Som er lovlig fattede vedtak. Ja mange kommuner har snudd fra å være for til å bli mot (vindkraft, journ anm.), men det kan man ikke gjøre noe med når anleggsarbeidet er i gang. Det er fremover vi må prøve å endre politikken. Man har helt lov til å uttrykke sin misnøye om det som skjer. Men man kan ikke true folk, hverken meg, anleggsarbeidere og andre vanlige folk som går på jobb.

