I disse EØS-landene øker smitten mest

Regjeringen vil åpne for reiser uten karantene for flere land i Schengen og EØS. I VGs oversikt kan du se hvor smitten har økt den siste tiden.

15. juli vil regjeringen åpne opp for reiser uten karantene fra flere land i Schengen og EØS vil slippe karantene. Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden:

Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene.

Andelen positive prøver må være under fem prosent.

Regjeringen stiller også krav om at skal alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes, det skal være et system for smittesporing og tilgjengelig informasjon for de reisende.

Smitten har økt i flere EØS-land de siste dagene, men kun tre land har hatt sine verste smitteperioder i juni.

Land med verste smittedag i juni

Bulgaria, Sverige og Polen har sine verste smittedager over en periode på to uker i siste halvdel av juni.

For å beregne den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på 14 dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og 13 dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag.

Bulgaria:

De siste to ukene har Bulgaria registrert 1401 nye smittede. 25. juni er den verste dagen hittil i landet, med 166 nye tilfeller.

Totalt er 4691 personer registrert smittet i landet.

Til tross for at smitten de siste ukene har økt i landet, er færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere registrert de siste to ukene.

Sverige:

Totalt 67.667 personer er registrert smittet i landet, hvorav 16.053 er blitt registrert de siste to ukene.

Sverige har dermed langt over myndighetenes smittekrav for innreise uten karantene.

VALG: Søndag ble første valgomgang i det polske presidentvalget avholdt. Her står folk i kø met avstand og munnbind for å stemme. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Polen:

De siste to ukene er 4515 personer registrert smittet i Polen. Totalt har landet 34.154 registrert smittede.

Polen nådde en topp i antall nye smittede over en periode på to uker i midten av juni. Men de siste to ukene er færre enn 20 per 100.000 innbyggere registrert smittet i snitt.

«Røde» land

I tillegg til Sverige, har også Portugal for høye smittetall i snitt de siste to ukene.

Portugal har en økning i antall smittede de siste ukene, men langt færre smittes nå enn da landet nådde en topp i første halvdel av april.

FOR MYE SMITTE: Reisende på T-banen i Portugal må holde avstand og bruker munnbind 29. juni. Landet har for mange nye smittede ifølge FHIs krav. Foto: Rafael Marchante / Scanpix

Økning i andre land

Romania:

Romania har siden 12. juni hatt en jevn økning i antall nye smittetilfeller. Smittetoppen var i andre halvdel av april, før antall nye registrerte tilfeller var på sitt laveste i starten av juni.

De siste par ukene har smitten imidlertid økt igjen. 25. juni ble 460 personer registret smittet mot 124 siste dagen i mai.

Romania har totalt 26.582 registrert smittede.

Kroatia:

Kroatia registrerte svært få nye smittede mellom 23. mai og 17. juni – med flere dager uten nye tilfeller. 18. juni ble ellevere personer registrert smittet – og tallet har økt siden.

25. juni ble det registrert 95 tilfeller, som bare en ett færre enn den verste smittedagen i starten av april.

Landet har 2725 registrert smittede.

Tsjekkia:

Siden starten av mai har Tsjekkia hatt stabile smittetall, men i slutten av juni har tallene igjen økt noe. 28. juni hadde landet totalt 305 nye tilfeller. 11.724 er registrert smittet.

Oversikten under viser ikke om det er mulig å åpne for reiser ut fra kriteriene, men kun smittesituasjonen basert på nye registrerte tilfeller.

Her kan du selv søke i de verste dagene for alle land med rapportert smitte:

Publisert: 30.06.20 kl. 10:16 Oppdatert: 30.06.20 kl. 10:28

