DØMT: Philip Manshaus ble i juni dømt til 21 års forvaring. Foto: Lise Åserud

Manshaus anker ikke forvaringsdom

Philip Manshaus anker ikke dommen på 21 års forvaring for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum.

Ankefristen går ut ved midnatt, men en av Manshaus’ forsvarere, advokat Audun Beckstrøm, bekrefter til VG at Manshaus ikke anker dommen.

Philip Manshaus (22) ble dømt til 21 års forvaring med 14 års minstetid etter at han 10. august i fjor først skjøt og drepte sin stesøster Johanne, og deretter gikk til angrep på Al Noor-moskeen i Bærum. Der var målet hans å drepe så mange som mulig, men han ble overmannet av flere moskémedlemmer på innsiden.

– Ifølge ham selv betyr ikke dette at han godtar dommen, men som han sa i retten, anerkjenner han ikke rettssystemet. Det blir dermed ikke noen ankesak om skyldspørsmålet eller straffeutmålingen, sier Beckstrøm.

Vil ha høyere erstatning

En av de fornærmede i saken, Mohammad Iqbal (76), har via sin advokat Olle Nohlin anket størrelsen på oppreisningserstatningen. Iqbal ble beskutt av Manshaus inne i moskeen, og var et av medlemmene som tok del i basketaket for å overmanne den bevæpnede 22-åringen.

BLE HYLLET: Muhammad Rafiq (til venstre) og Muhammad Iqbal ble omtalt som helter etter å ha overmannet terrordømte Philip Manshaus i Al Noor-moskeen i Bærum august i fjor. Foto: Frode Hansen/VG

Iqbal ble tilkjent 130.000 kroner i erstatning, men advokat Nohlin mener at retten har brukt feil utgangspunkt når de har fastsatt størrelsen på erstatningsbeløpene.

– Feilen med dommen er at det ikke er tatt nok høyde for at dette er en terrorsak. Retten har søkt veiledning i ordinære drapssaker fordi det ikke eksisterer andre sammenlignbare saker enn Utøya, som retten vurderer som mer alvorlig. Vi mener saken ligger nærmere Utøya enn en ordinær drapssak, og det er det vi har anket over, sier han til VG.

På spørsmål om hva Nohlin mener om at Manshaus ikke anker forvaringsdommen, sier han:

– Det er helt naturlig. Han har fått den riktige straffen.

Advokat Beckstrøm har registrert anken fra Nohlin, og sier dette:

– Så har vi registrert at en av de fornærmede fra moskeen har anket størrelsen på oppreisningserstatningen. Det vil da muligens bli en kortere sivil sak i lagmannsretten om dette spørsmålet.

DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept av sin stebror. Foto: Thomas Andreassen/VG

Elden vil ha erstatning til alle

I forkant av hovedforhandlingen fremmet bistandsadvokat for moskeen, John Christian Elden, et gruppesøksmål på vegne av moskeens om lag 900 medlemmer – med krav om oppreisning på inntil 50.000 kroner per medlem. Hadde det ledet frem, kunne medlemmene blitt tilkjent inntil 45 millioner kroner totalt.

Søksmålet ble derimot avvist av Asker og Bærum tingrett, som mente det ikke var tilstrekkelig opplyst til å bli behandlet i terrorsaken.

Elden melder nå at han vil anke for å få prøvet spørsmålet på ny.

– Vi kommer til å inngi anke innen fristen for å få prøvet spørsmålet om alle ofrene for trusler og terror, men som ikke ble direkte beskutt av Manshaus, også er erstatningsberettiget i denne saken, opplyser han til VG.

– Vi har da også vektlagt at han fortsatte med trusler helt inn i sin forklaring i rettssaken og ønsket å fullføre flere drap, legger Elden til.

Publisert: 25.06.20 kl. 19:03

