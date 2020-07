SOMMERIDYLL: I sørlandsbyen Grimstad har sommeren meldt sin ankomst. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Bekymret for smitte fra norgesferie-turister: – Sørlandet er det nye Syden

GRIMSTAD (VG) Når fellesferien starter, vil innbyggertallet mangedobles. Folk VG har snakket med, har delte meninger om hvordan det vil påvirke smittesituasjonen.

De har allerede begynt å merke økt pågang på campingplasser og hoteller.

Men fortsatt gjenstår det største rushet av nordmenn som skal feriere på Sørlandet. Ved havnen i Grimstad sitter de lokale søstrene Vivian Kiland (23) og Camilla Kiland (28) med Nadia Salvesen (29).

– Vi er veldig bekymret nå, sier Vivian Kiland.

Den siste måneden har det nesten ikke vært noen nye smittetilfeller i Agder. Venninnene er overbevist om at inntoget av turister vil endre på situasjonen.

– Jeg merker allerede at det er mange flere folk. De er ikke flinke til å holde avstand i hvert fall. Det kan bli litt kaos, sier Camilla Kiland.

– Nå er Sørlandet det nye Syden, da strømmer det til her, sier søsteren.

«Jeg er helt ubekymret», sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand om smittesituasjonen i sommer. Les mer om hvordan de har forberedt seg.

SKAL HOLDE AVSTAND TIL FOLK: Vivian Kiland (23) og Camilla Kiland (28) med Nadia Salvesen (29) holder seg mest i stallen, for å unngå eventuelle store folkeansamlinger som følge av turismen. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Synes at folk er flinke

En familie fra Bergen er blant dem som har lagt ferien sin til Grimstad i sommer. Arvid Meland (58) er ikke særlig bekymret for smitten.

– Så lenge det ikke er store ansamlinger av folk. Folk har vært flinke til å følge anbefalingene vi har fått, sier han.

Meland peker på at mennesker er veldig tilpasningsdyktige. Først syntes han det var veldig rart med alle tiltakene.

– Men det er utrolig hva vi venner oss til. Vi finner ut at «du verden, vi kan gjøre det på den måten», sier han.

– Som Antibac, tilføyer kona Oddveig Meland (60).

– Jeg synes at folk er flinke. Sånn som nå, da vi var på stranden, valgte vi å være litt for oss selv. Jeg tror de fleste tenker sånn, sier hun.

VI ER NORGESTURISTENE: Oddveig Meland, Lene Cecilie Tronrud, Arvid Meland og Ariell Meland kommer reisende fra Bergen. – Jeg er ikke bekymret for å reise rundt i Norge. Så lenge folk går som vi ser her, og det ikke blir en sammenstimling av folk, sier Arvid Meland. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Tror smittevernet vil henge igjen

Heller ikke sønnen Ariell Meland (23) bekymrer seg.

– Med alle smitteverntiltakene føler jeg at folk kommer til å være ekstra obs, selv om ting blir tilnærmet normalt. Det kommer til å henge litt igjen, sier han.

23-åringen synes det er positivt at vi kan ta med oss nye vaner som spriting av hendene med videre i tiden etter pandemien.

– Hvis du plutselig er syk og har et virus, uavhengig av om det er corona, så kan det jo være nok til at en annen kan fange opp smitte, sier han.

– Jeg er heller ikke bekymret, jeg hadde nesten glemt at det er coronatider, sier kjæresten Lene Cecilie Tronrud (24).

«EN SKAL STRYKE MED UANSETT»: Wigdis Haga (67) og Johnny Nyhuus (67) ville ikke ha gått på overfylte restauranter på kveldstid, men er ikke særlig bekymret. – Vi sitter greit her i solen med en kopp kaffe, øl og god avstand, sier han. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Frykter smitte fra storbyene

Hiba Alghoul (30) og Firas Daas (33) fra Grimstad er redde for at personer fra steder med høyere smittetall, skal ta med seg smitten på ferie.

– For en eller to måneder siden var folk nesten litt overbekymret, men nå går de tett sammen og jeg synes ikke alle har like god håndhygiene, de er lei, sier Daas.

Alghoul beskriver folk i Grimstad som en familie, og peker på at det er lett å holde oversikt over hvem som reiser, kommer tilbake og har vært i karantene.

– Med folk fra Oslo er det vanskeligere å vite, sier hun.

POPULÆRT REISEMÅL: Firas Daas (33) og Hiba Alghoul (30) forstår at det kommer mange sommerturister til vakre Grimstad. Foto: Naina Helén Jåma, VG

