VÅTT: Norge vil få en våtere sommeruke Foto: Trond Solberg

Sommerværet: – Det er bare å finne frem paraplyen igjen

Søndag er det varslet kraftig nedbør på store deler av Østlandet, og politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Oppdatert nå nettopp

– Vi oppfordrer folk til å ta det rolig på veien. Det er mye vann i veibanen, og det kan by på utfordringer. Så langt har det gått fint, og det er foreløpig lite trafikk på veien, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, til VG søndag morgen.

Den siste tiden har store deler av Norge badet i sommersol. Badestrendene har vært hyppig brukt og temperaturene har ligget på godt over 20 og 30 grader flere steder i landet.

Vakthavende meteorolog Håkon Mjeldstad forteller at det nå er ute et farevarsel på styrtregn på gult nivå på Østlandet. Det betyr at det kan komme rundt 20 millimeter nedbør på kort tid.

– Ofte avsluttes slike varme perioder med et brak, og det ser vi nå, bokstavelig talt. Nå har vi badet i sol, og fått varmluft fra sør uten at det har vært fuktig, men nå vil det komme et lavtrykk som vil dominere hele Norge utover uken. Det er bare å finne frem paraplyen igjen, sier Mjeldstad.

les også Klimaforskerens «spådom»: Slik blir juli-været i Norge

Sør og Østlandet er de områdene som kommer heldigst ut i uken som kommer, men det vil på ingen måte bli like varmt og deilig som det har vært, forteller han.

– Vi kan fortsatt få dager med rundt 20 grader. Men det vil komme nedbør, sier han.

Sjekk været der du bor her.

På Vestlandet er også godværet forbi.

– Her vil de gå en ustabil uke i møte, og temperaturene er noe helt annet enn det har vært. Været vil komme fra vest og nordvest, så sånn sett ligger de mer utsatt til for nedbør.

Trøndelag vil ha sin siste fine dag i dag, men temperaturfallet og nedbøren vil også etter hvert komme nordover.

– Det vil bli nedbør nesten hver dag, og temperaturer rundt 20 grader kan man se langt etter.

Se alle de fantastiske sommerbildene fra VGs lesere her.

I Nord vil det være litt mer blandet, forteller Mjeldstad.

– De vil se en endring i løpet av morgendagen, men så kommer ruskeværet – samtidig som det kan se ut som det vil bli noe mer variert utover uken. Det vil bli våtest i starten av uken i hvert fall i Troms og Finnmark, men når det nærmer seg helgen vil det bli tørrere. Temperaturene vil gå litt opp igjen som et resultat av fraværet av nedbør, men det er ikke noen sommerlige temperaturer vi snakker om da, sier han.

les også Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker

Han trekker også frem at det vil være områder i Vest-Norge og i Nord som vil få en del vind i midten av uken.

– Dette er typiske dager man må være forsiktig med småbåter på havet, sier han.

Selv om vi har hatt flere fine dager med sol og høye temperaturer i store deler av Norge, er uken som kommer helt innenfor normalen av hva man regner som en vanlig norsk sommer, skal vi tro meteorologen.

Publisert: 28.06.20 kl. 09:37 Oppdatert: 28.06.20 kl. 09:48

Les også

Mer om Sommer Vær Sommerferie Norge

Fra andre aviser