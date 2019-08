KJENTE HVERANDRE: Line Øverås (t.h.) kjente avdøde Ingrid Aune fra skolen. Hun mener den avdøde ordførerens arvtager får store sko å fylle. Foto: Privat

Hjelpepleier om avdød Malvik-ordfører: – Takket være henne fikk mange heltidsstillinger

MALVIK (VG) Hjelpepleier Line Øverås forteller at Ingrid Aune gjorde en viktig jobb for arbeidstagere i helse- og omsorgssektoren. – Det blir vanskelig å finne noen som kan fylle hennes sko.

Ap-ordfører Ingrid Aune, som sammen med kjæresten Eivind Olav Evensen omkom i en båtulykke i Namsos forrige uke, er kjent for sitt politiske engasjement for å skape en heltidskultur.

Tillitsvalgt Line Øverås ved Hommelvik helsetun i Malvik kommune forteller at arbeidet Aune gjorde hadde stor betydning for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

– Hun jobbet veldig mye for å få alle ut i heltid. Det var noe hun virkelig brant for, og hun fikk til så utrolig mye. Det som har skjedd er helt ufattelig, sier Øverås.

FIKK TRYGGERE JOBB: Line Øverås er en av arbeidstagerne i helse- og omsorgssektoren som nå jobber heltid takket være kommunestyrets innsats. Foto: Privat

– Brydde seg om alle

Aune og Øverås gikk på skole sammen og kjente hverandre godt.

De var begge på boligjakt i en periode der Øverås kun hadde en 50 prosent stilling som hjelpepleier og derfor ikke fikk ta opp lån. Aune var selv heltidsansatt.

– Hun synes det var urettferdig at jeg skulle ha så mye lavere inntekt og ikke fast jobb. Jobben hun gjorde førte til at jeg og mange andre fikk hundreprosentstillinger, sier Øverås.

Andelen heltidsansatte i Malvik kommune har økt med 15 prosent siden 2015. Mellom 2018 og 2019 økte andelen heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren med 30 prosent.

Øverås sier at hun vil minnes den avdøde Ap-ordføreren som en blid person som brydde seg om og tok seg tid til alle, og som alltid sto på for det hun engasjerte seg i.

– Hun gjorde veldig mye bra for Malvik kommune som ordfører. Det blir vanskelig å finne noen som kan fylle hennes sko.

JOBBET MÅLRETTET: Varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) jobbet målrettet sammen med ordfører Ingrid Aune om å øke antall heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren i kommunen. Foto: Ole Martin Wold

Økte møtehyppighet og oppfølging

Varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) har drevet denne prosessen sammen med Ingrid Aune.

– Flere av partiene i Malvik gikk til valg på akkurat dette her med flere, hele, faste stillinger. Ordføreren satte det på dagsorden, sier han til VG.

Med prosjektet «kvalitet og heltid i tjenesten» gikk ordføreren og administrasjonsutvalget både tettere inn på fagfeltet og økte møtehyppigheten med sektoren for å drive fram endringene.

– Vi var klare på at det ikke bare var å kaste penger på dette og så ville det løse alt. Vi gikk inn og jobbet med kultur og holdninger, og det gjorde at folk begynte å tenke annerledes, sier Sveian.

Etter at kulturen var endret, delegerte de mer penger.

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er viktig for de folkene som går i deltidsstillinger, som har lite forutsigbarhet i livene sine med tanke på det å kunne få seg et lån for å kjøpe hus og tryggheten med fast jobb med anstendig lønn, sier varaordføreren.

Han forklarer at prosjektet med heltidsstillingene også har hevet kvaliteten på tjenestene kommunen leverer.

– Når du får flere folk med hele, faste stillinger, viser det seg at brukerne opplever at de får større kvalitet på tjenesten. Det blir færre folk innom for å stelle brukere eller å ha kontakt med i barnehagen. Det oppleves som en trygghet.

I tillegg har de sett en positiv effekt på sykefraværet.

– Det har gått litt opp på den siste målingen, men det har gått jevnt ned siden vi begynte med dette i 2015/2016.

– Primus motor

Hovedtillitsvalgt Morten Sjaastad i Fagforbundet i Malvik sier at Aune har vært en god samarbeidspartner som har oppnådd resultater gjennom å stille krav til administrasjonen.

Han viser til at den avdøde ordføreren jevnlig har justert opp kravene til heltidsprosenten kommunen skulle oppnå.

– Hun har vært en primus motor med tanke på utfordringen med små stillinger innen de kvinnedominerte yrkene, og spesielt innenfor helse. Hun ønsket sterkt at alle skulle ha en lønn å leve av, og det har man kun ved full stilling, sier Sjaastad.

– Har satt heltid på den nasjonale dagsordenen

Aune var blant annet en av pådriverne for en turné Ap-partisekretær Kjersti Stenseng gjennomførte sammen med Fagforbundet-leder Mette Nord, der de snakket om nettopp heltid.

– Det at Ingrid har jobbet så iherdig med heltid, har satt hele saken på den nasjonale dagsordenen, særlig i det politiske miljøet i Ap, sier Nord.

HELTIDSTURNÉ: F.v. partisekretær Kjersti Stenseng i Ap, Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet sammen med avdøde Ingrid Aune under heltidsturneen. Her i Malvik. Foto: Renate Tårnes, Fagforbundet

Nord trekker også frem andre saker Aune kjempet for: Kontroll over kvaliteten på tjenestene i helsesektoren, mer kontinuitet og færre pasienter å forholde seg til for ansatte.

– Hun har bidratt veldig mye til at disse sakene har fått oppmerksomhet etter at hun ble ordfører. Vi kommer til å savne henne, sier Nord.

