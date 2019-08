POLITIKERDUELL: Statsminister Erna Solberg (H) og partileder Jonas Gahr Støre (A) møttes til duell mandag kveld. Bildet er fra forrige gang de møttes til duell, for en uke siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Støre: Vi må ruste oss mot islamsjikanen

Måten muslimer omtales på, ble et tema da Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte statsminister Erna Solberg (H) til duell mandag.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Under en duell mellom de to partilederne på TV 2, ble angrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag tema.

– Jeg var i moskeen i Skien på torsdag og moskeen i Oslo på fredag, før dette skjedde, og hørte på uroen de har. En del av den uroen er næret av måten de blir snakket om på. Måten de blir ilagt motiver, sa Støre.

Han mener Norge trenger en handlingsplan mot «denne islamsjikanen og hetsen».

– Vi må ruste oss mot dette. Og så må vi politikere være må være bevisste på måten vi snakker på, måten Erna Solberg og jeg debatterer på, hvordan vi er i det offentlige rom, sa Støre.

Solberg: – Alle har et ansvar

Under duellen ble det trukket fram en tidligere uttalelse fra Støre om at tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) bidro til å nøre opp under muslimhat.

– Jeg mener at alle i vårt samfunn har et ansvar for hvilken retorikk vi har, også politikere. Men jeg vil fastslå en ting klart og tydelig: Alle regjeringspartier tar fullstendig avstand fra muslimhat og terror, sa Solberg da dette ble trukket fram.

Denne koblingen bidrar ifølge Solberg til å ufarliggjøre det hun omtalte som en av de største utfordringene.

– Vi ser at vi har fått mer organisert nynazisme i nabolandene. Nynazistene jobber med å rekruttere, og derfor må vi jobbe med det forebyggende arbeidet, sa Solberg.

Hun trakk fram tre områder der det bør iverksettes tiltak: Forebygging i ungdomsmiljøene, oppruste Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og holdningsarbeid.

– Må være oppmerksomme

Støre understrekte at det ikke bare det mørke nettet dette handler om.

– Det er også hvordan toneleiet er. Jeg har sett i andre land hvordan høyrepopulister prøver å rekruttere og skape oppslutning. Det fenger i disse miljøene. Derfor må vi være veldig oppmerksomme på det, både mediene, politikerne og i samfunnsdebatten.

Publisert: 12.08.19 kl. 19:55 Oppdatert: 12.08.19 kl. 20:06