TETTERE FORHOLD: Sylvi Listhaug kom tilfeldigvis spaserende forbi da Siv Jensen ble intervjuet av VG på Frp-landsmøtet. De to har utviklet et enda tettere forhold seg i mellom, spesielt etter regjeringsforhandlingene på Granavolden. Foto: Frode Hansen

Sylvi Listhaug nærmer seg partitoppen - kan overta etter Siv Jensen

GARDERMOEN (VG) Sylvi Listhaug (41) ble valgt som første nestleder i Fremskrittspartiet søndag. Flere i partiet mener hun peker seg ut som den neste partilederen.

Flere Frp-ere mener Sylvi Listhaug (41) utkrystalliserer seg som partiets neste leder den dagen Siv Jensen (49) bestemmer seg for å tre til side.

– Nå er planen å flytte tilbake til Ørskog for å overta gården der i 2021. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å stå på for partiet, langsiktig skal vi bygge opp denne organisasjonen frem til neste valg. Én ting er sikkert: Da skal ikke Jonas Gahr Støre bli statsminister i Norge, sa Listhaug da hun ble valgt som første nestleder søndag formiddag.

FRP-KLEM: Sylvi Listhaug og Siv Jensen gir hverandre en klem i landsmøtesalen på Gardermoen. De snakker med hverandre daglig, og har utviklet et tettere samarbeid enn noen sinne. Foto: Frode Hansen, VG

En rekke delegater som VG har snakket med på landsmøtet, mener landsmøtehelgen har styrket Listhaug som partiets neste sjef.

John Karlsen er Frps gruppeleder i fylkestinget i Troms. Han sier rett ut at Sylvi Listhaug bør sikte seg inn på å overta partiet etter Siv Jensen når tiden er moden:

– Hun har ihvertfall ikke svekket sitt kandidatur denne helgen. Hun har styrket det. En gang i fremtiden bør hun overta som leder når Siv trekker seg tilbake, sier Karlsen til VG på Frp-landsmøtet.

SUNNMØRINGER: Samferdselsminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Harald Tom Nesvik og eldreminister Sylvi Listhaug er alle fra Sunnmøre - som har blitt et maktsentrum i Fremskrittspartiet. Foto: Frode Hansen, VG

Han mener Sylvi er en politiker som bryr seg, som fremfører sitt budskap med et klart språk - og ektefølt engasjement.

Thorbjørn Fylling er ordførerkandidat i nye Ålesund kommune for Frp, og tidligere ordfører i to perioder i Sylvis Listhaugs hjemkommune Ørskog.

– Sylvi kan bli en god leder i Frp. Denne helgen har vi sett hvilken posisjon hun har i partiet. Hun er jordnær, hun er seg selv. Hun tar tak i det folk er opptatt av til daglig. Hun er en ombudsmann på en god måte, vurderer Fylling.

Fiskeriminister og Frp-veteran Harald Tom Nesvik er likhet med Sylvi Listhaug og et annet fremtidig lederemne, Jon Georg Dale - sunnmøring.

Nesvik mener det er for tidlig å peke ut Listhaug som den nye partilederen.

– Det er flott at Sylvi er tilbake i regjeringen. Hun er ekstremt viktig for partiet. Hun er en dyktig og upcoming person, og er en naturlig 1. nestleder. Når det gjelder fremtiden så er Siv en ubestridt leder, sier Nesvik til VG.

Han mener at også samferdselsminister Jon Georg Dale og tidligere 1. nestleder Ketil Solvik-Olsen er navn å regne med når tiden for lederskifte nærmer seg.

– For dette er ikke et tema i partiet nå. Vi har den beste partilederen, og hun kommer til å sitte lenge, bemerker Nesvik.

Siv om Sylvi

Partileder Siv Jensen skryter av både Listhaugs egenskaper som politiker og samarbeidsforholdet mellom dem.

– Hvilke egenskaper tar Sylvi med seg inn i ledelsen som du kanskje mangler, Siv Jensen?

- Vi har egentlig mange like egenskaper. Vi sier til hverandre: Fader, nå tenker vi likt igjen. Det er bra. Vi er opptatt av gode, smarte ting vi kan gjøre. Samtidig er vi analytiske nok til å sette oss ned og drøfte igjennom om ting er lurt eller ikke. Vi utfyller hverandre ganske bra, svarer Jensen.

