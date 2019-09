Veslemannen har aldri vært så nær å rase: – Fjellet er svakt

RAUMA (VG) Siden fredag har det vært rødt farevarsel på det ustabile fjellpartiet. Siden mandag kveld har det vært rekordstore bevegelser.

Tirsdag morgen meldte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om rekordraske bevegelser i fjellpartiet Veslemannen i fjellet Mannen i Rauma.

Fredag ble farevarselet hevet til rødt for 13. gang siden 2014. I år startet sesongen for Mannen tidligere enn før, allerede i juli. NVE har ikke tidligere sett så raske bevegelser i Veslemannen som de har denne gangen.

Status på fjellpartiet på dagen tirsdag er det samme som mandag kveld og natt – 25 til 30 centimeter i døgnet på den øvre delen, og 12 centimeter i den nedre delen.

– Det er svakt, det er ikke normalt at et fjell beveger seg 25–30 centimeter i døgnet. Det er et fjell som er på vei ned, det er bare et spørsmål om når, sier geosjef i NVE, Lars Harald Blikra til VG.

Han har selv tatt turen til Rauma for å informere kommunen og etater onsdag formiddag. Det er første gang i år.

Det er foreløpig ikke sett noen steinsprang fra Veslemannen slik som i juli. Siden fjellet begynte å få store bevegelser i 2014 har det til sammen rast 15.000 kubikk fra det 150.000 kubikk store fjellpartiet.

Veslemannen har vanligvis beveget seg mest under store nedbørsmengder. Det har det ikke vært det siste døgnet. På onsdag er det meldt noe nedbør, torsdag enda mer.

At fjellet nå beveger seg utenfra påvirkning betyr at NVE anser det som den hittil største rasfaren, forteller Blikra.

– Ja, vi gjør nok det, i og med at partiet beveger seg med så stor hastighet. Men det er vanskelig å spå, vi vet ikke hvordan fjellet ser ut innvendig, sier han.

STORE BEVEGELSER: Veslemannen har det siste døgnet beveget mye på seg, til tross for at det ikke har vært nedbør. Foto: Torstein Bøe/VG

– Er det noen sjanse for at Veslemannen tar med seg større deler av fjellet dersom det raser?

– Det tyder ikke på det, partiet er såpass frikoblet fra resten av Mannen. Vi har overvåkning over hele området, og vi ser ikke noen påvirkning.

De elleve beboerne som bor i et eventuelt rasområde er evakuert, og togene kjører kun forbi ved godkjenning av NVE.

– Sånn sett er det ikke en veldig kritisk situasjon akkurat nå. Fjellet kan for så vidt bare rase, sier Blikra.

VESLEMANNEN: Det er dette fjellpartiet som er i ferd med å rase. Slik ser det ut tirsdag kveld. Foto: Torstein Bøe/VG

Publisert: 04.09.19 kl. 07:46