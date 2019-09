Farenivået ved Veslemannen senkes til grønt nivå: - En merkedag

RAUMA (VG) Alle de evakuerte beboerne får flytte hjem fredag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser sjefsgeolog Lars Harald Blikra hos NVE og politiet på en pressekonferanse.

Geologer fra NVE har fredag undersøkt området fra helikopter.

– Hele Veslemannen var i stor aktivitet. Vi har nå fått bekreftet at stort sett alt i det aktive området har gått ut, sier Blikra.

VED FOTEN TIL VESLEMANNEN: Sjefsgeolog Lars Harald Blikra og ordfører Lars Olav Hustad i Rauma. Foto: Jørgen Braastad, VG

Han anslår at raset torsdag kveld var på minst 50.000 kubikkmeter. Han understreker samtidig at det vil ta tid å finne ut nøyaktig hvor mye som løsnet i skredet.

Fredag ettermiddag får alle evakuerte flytte hjem. De har nå vært evakuert for 16.gang. Også togene vil nå igjen begynne å gå som normalt.

– Det er ingen grunn til å holde farenivået på rødt lenger, og vi nedjusterer dette til grønt. Alle eksisterende forbud er opphevet, og nå kan vi gå tilbake til normal tilstand, opplyser politiet på pressekonferansen.

Farenivået som nok en gang i flere dager har vært på et rødt nivå er altså senket til grønt med umiddelbar virkning.

– Det er en utrolig lettelse at nivået nå har gått rett ned til grønt. Tenk at hverdagen skulle komme så fort. Dette er fantastisk, sier ordfører Lars Olav Hustad til VG.

Han betegner fredag som «en merkedag for Rauma-samfunnet».

– Vakre Romsdalen har opplevd dramatiske timer. I dag er det en fin dag.

UNDERSØKER: Geologer brukte helikopter for å få bedre oversikt over skredet fredag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Like før pressekonferansen skulle starte gikk det nok et lite ras fra fjellpartiet, som man både kunne se og høre tydelig.

Gjennom hele fredag formiddag har innbyggere, hytteturister og andre forbipasserende stoppet ved fjellet for å se forandringene.

Hovedraset, det største skredet som noen gang har gått i fjellpartiet siden NVE begynte sine målinger i 2014, gikk i 21-tiden torsdag kveld. Det massive skredet førte til at hele kløften og større deler av fjellsiden ble dekket av støv. Det var partiet som ble kalt «Spiret» som raste. Dette var rundt 50 meter høyt, ifølge NVE.

Det siste døgnet hadde det da gått mange mindre ras og steinsprang, men ingen så store som dette. Bevegelsene tok seg også kraftig opp i fjellsiden utover torsdag kveld.

Det er fem år siden NVE begynte sin overvåkning av fjellet. På pressekonferansen ble det opplyst at Sivilforsvaret har brukt 6000 timer på arbeid knyttet til det rasfarlige fjellpartiet.

Geolog Lars Harald Blikra har fulgt situasjonen tett gjennom årene. Torsdag ettermiddag dro han imidlertid hjem fra Rauma, og var dermed ikke tilstede da raset gikk.

– Jeg visste forsåvidt at skredet kom til å gå, og hadde gjort jobben, så det var greit, sier han og legger til at han gjerne skulle ha vært der torsdag kveld.

Blikra understreker at det de siste dagene har gått en rekke skred, men at skredet torsdag kveld var det største noensinne.

Under pressekonferansen fredag benyttet ordfører Lars Olav Hustad anledningen til å takke alle som har bidratt i løpet av det han omtaler som «en fem år lang ventetid».

– Vi trodde jo også at dette skulle komme i 2014, men nå har det heldigvis blitt en ende på det hele.

Spesielt viktig mener han at dette er for samferdselen i området.

– Åndalsnes er på mange måter et knytepunkt mellom Østlandet og Vestlandet, og Møre og Romsdal spesielt. Det er klart at vei og bane er viktig for oss. Dette har vært et stort usikkerhetsmoment. Nå har jeg stor tro på at godstrafikken på Raumabanen vil gå tilbake til det normale.

– Det er mange fjell her. Kan du garantere at det er lenge til de andre begynner å bevege seg?

– Det kan jeg garantere. Kanskje vi nå skal begynne å selge stein fra Veslemannen, svarer han spøkefullt.

Han understreker videre at fjellpartiet aldri har vært direkte farlig for befolkningen.

– Men det har vært en stor belastning.

Publisert: 06.09.19 kl. 14:18 Oppdatert: 06.09.19 kl. 14:53







Mer om