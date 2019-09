Bompenge-Trym om dårlig luft i byene: – Skremselspropaganda

BERGEN (VG) Bompenge-kampen er langt fra over mellom partilederne under TV2s partilederdebatt i Bergen.

– Bompene-pakken er en slags våpenhvile mellom regjeringspartiene uten at den avklarer de store spørsmålene om klima og utslipp, sa MDG-leder Une Aina Bastholm under TV2s partiledebatt i Bergen.

Etter en lang kamp og krisemøter før sommeren klarte regjeringspartiene å samle seg om en bompenge-pakke. Men løsningen har også fått mye kritikk. Under TV2s partilederdebatt i Bergen haglet det nok en gang bompenge-angrep fra alle kanter.

– Vi skal redusere noe av den belastningen. I den pakken regjeringen har laget sørger vi for å gjøre kollektivtrafikken enda billigere, eller enda bedre. Det er litt opp til lokalpolitikerne, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

LEDER: Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Ikke Tokyo eller Beijing

Bergens bompenge-partileder Trym Aafløy gikk hardt ut mot MDGs advarsler om de som snakker om mer eksos i byene, uten bommer.

– Den samme retorikken kommer stadig tilbake når partilederne snakker om denne saken. I Bergen vil vi fjerne den ytre bomringen, som ikke har noe effekt på utslippene. Det er gjort flere målinger som viser at bomringen ikke har noe effekt på svevestøv og dårlig luft inne i Bergen-by. Det MDG sier om bompenger og klima er skremselspropaganda. De får det til å høres ut som om Norge skal bli Tokyo eller Beijing dersom vi har bompenger i dette landet.

– Kunnskapsfornektende

MDGs Une Bastholm slaktet regjeringens bompengepakke- og sa at regjeringen har en enda lenger liste av ting som øker utslippene, enn som kutter utslippene.

– Erna Solberg tekkes kunnskapsfornektende og populistisk Frp fremfor fremtidige generasjoner, sa hun.

Solberg svarte med å si at regjeringen satser på mange tiltak for å kutte utslipp:

– Vi lytter til miljø- og klimaforskningen, og så tror vi faktisk på den forskningen og teknologien som Norge er en nasjon som kan løfte seg fremover.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Siv utfordret Jonas

Frp-leder Siv Jensen forsvarte regjeringens bompenge-pakke, og gikk til angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Jeg har en utfordring til Jonas – han er særdeles uklar- nå har hans ordfører i Sandnes som samarbeider med Frp sagt at bompenge-pakken er en stor seier for Ap, sa hun, og ba ham svare på hva om han faktisk vil stemme for regjeringens bompenge-løsning.

Støre svarte med å slakte både bompenge-pakken, og bompenge-forhandlingene

– Denne pakken, det er vanskelig å forstå helt hvordan den er, de krangler fortsatt om hvordan den skal tolkes, sa han.

– Jeg stemmer for å øke det vi betaler sammen for kollektiv i byene, jeg stemmer for å kutte bom i distriktene, men jeg stemmer mot at kommunene skal gå inn og ta fra velferd for å betale vei, og jeg stemmer mot det som kan øke utslipp i byer og få tilbake kø, kork og kaos, sahan.

Siv Jensen kontret med at det er mye velferd i å sørge for at folk kan kjøre bil.

– Det re bare de som har god økonomi som har råd til å kjøre bilen inn og ut i de store byene. Så høres det ut som om de ter bilen som er problemet, det burde være utslipp. Jeg har problemer med å forstå MDGs motstand mot bilen.

